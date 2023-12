Murió Andre Braugher a los 61 años, el capitán Raymond Holt en ‘Brooklyn Nine-Nine’

• Fue reconocido por dos inolvidables oficiales de policía que, en géneros opuestos, demostraron la versatilidad del actor

Estados Unidos.- El actor Andre Braugher, quien dio vida al capitán Raymond Holt en ‘Brooklyn Nine-Nine’,la serie de televisión estadounidense de comedia de policía procesal, falleció a los 61 años de edad.

Este martes a través del medio Deadline, se dio a conocer que el actor Andre Braugher, falleció este lunes tras una breve enfermedad; tenía 61 años.

La estrella dos veces ganadora del Emmy por series como Homicicle: Life on the Street; Men Of a Cierta Edad y Brooklyn Nine-Nine, nació el 1 de julio de 1962, en Chicago, Illinois, EU.

Su primer papel cinematográfico fue junto a Matthew Broderick y Denzel Washington en la película dirigida por Ed Zwick.

Fue reconocido por dos inolvidables oficiales de policía que, en géneros opuestos, demostraron la versatilidad del actor al interpretar a Frank Pembleton durante las 7 temporadas de la aclamada Homicide, y al maravilloso Capitán Raymond Holt, entre 2013 y 2021, en la divertidísima Brooklyn Nine NIne.

Su esposa fue la actriz Ami Brabson, a quien dejó junto a sus tres hijos: Michael, Isaiah y John Wesley, así como a su hermano Charles Jennings y su madre Sally Braugher.

Asimismo , a su publicista Jennifer Allen de Viewpoint, su equipo de representantes durante los últimos 25 años.

Trascendió que uno de los próximos trabajos que realizaría Andre, seria para la plataforma de streaming del gigante rojo “Netlfix Residence” el cual su rodaje comenzaría a principios del próximo año.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial