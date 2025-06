Muere Rémi Parmentier, cofundador de Greenpeace

• A través de medios en España, se dio a conocer el fallecimiento de Rémi Parmentier, cofundador de la organización Greenpeace

España.- A través de diversos reportes familiares, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Rémi Parmentier, cofundador de Greenpeace. De acuerdo con la información, el activista y protector de los océanos murió a causa de un ataque al corazón cuando se encontraba en Madrid.

Los primeros reportes señalan que el activista marítimo falleció el pasado 26 de junio, pero hasta ahora la familia dio a conocer la noticia. El nacido en París en 1957 se había desempeñado como uno de los ecologistas más activos en España, buscando proteger el medio ambiente mundial.

Dentro de su legado se encuentra la creación de la Primera Asamblea Mundial sobre Trabajo y Medio Ambiente. Además de formar parte de la fundación de Greenpeace, Rémi Parmentier también fundó Let’s Be Nice to the Ocean (Seamos amigables con el océano, por su traducción al español).

Entre la década de los 70 y los 80, Parmentier formó parte Rainbow Warrior, una campaña global para proteger la Antártida de diversos proyectos para el desarrollo nuclear. A raíz de dicha campaña, se dio el surgimiento de Greenpeace en diversas regiones del mundo como Europa o Estados Unidos.

«Lamentamos la impactante y repentina pérdida del defensor mundial del medioambiente. Desarrolló su propio estilo de judo político, entendió cómo usar el peso del sistema en su contra, sabiendo equilibrar lo desagradable con lo amable», señaló Greenpeace.

Hasta el momento, se desconoce si habrá alguna clase de homenaje especial para el funeral de Rémi Parmentier. Esto principalmente por diversos colectivos por la defensa del medio ambiente en España.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial