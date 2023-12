Mitad de gasolineras, aún fuera del monitoreo digital del SAT

• La autoridad con está nueva medición tendrá un reporte por día o por mes más exacto

México.- La mitad de las gasolineras en el país no están listas para aplicar la nueva medición volumétrica que exigirá el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir del 1 de enero de 2024, alertó la firma Verifigas.

El anexo 30 del SAT dentro de la Miscelánea Fiscal exige instalar un sistema de control volumétrico que mide entrada, salida y existencias relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos, lo que abarca facturas y pedimentos del servicio.

La autoridad con está nueva medición tendrá un reporte por día o por mes más exacto de cuánto combustible compran, venden o tienen en reserva las estaciones.

A pesar de que la entrada en vigor fue detenida por un año, a menos de 10 días de que se cumpla el plazo, sólo 50% de las cerca de 14 mil estaciones de servicio (que registra Verifigas) se han preparado para obtener el certificado que avale la correcta medición, advirtió Gabriel Rosas Navarro, gerente de Verifigas.

Recordó que los operadores de estos combustibles pueden ser sancionados por la autoridad hacendaria de no contar con la correcta operación y funcionamiento de sus nuevos equipos y programas de medición.

Esta medida implementada por Hacienda busca aumentar la recaudación con una forma más eficiente de medir la entrada y salida de combustibles en los puntos de venta y puede ayudar a contener al crimen organizado en la venta de huachicol con un mayor control

del producto.

Rosas llamó a los gasolineros a prepararse para iniciar el año bien y no enfrenten multas federales por el Anexo 30 del SAT sobre combustibles y que está por entrar en vigor.

Añadió que el SAT estará facultado para requerir los certificados de cumplimiento, por lo que “es crucial que todos los obligados a llevar controles volumétricos presenten ya su documentación antes de la fecha límite el 31 de diciembre”.

Al respecto, Ramses Pech, analista del sector energético, comentó que la realidad es que puede no haber sanciones. Dijo que el problema real es saber porque no están cumpliendo las estaciones que no han actualizado los sistemas.

Detalló que durante la última sesión de la Comisión Regulatorio de Energía (CRE) que se realizó apenas el martes pasado, se determinó que la autoridad ni sancionará, ni cancelará los permisos.

El ente, dijo Pech, refirió que para ellos 83% de los 19 mil 634 permisos que existen en los mercados petrolíferos, gas natural y gas LP sí cumplen con sus obligaciones. “Pero si no se toma en consideración las contrataciones de las pólizas anuales y la obtención de los dictámenes de las Normas Oficiales Mexicanas, pues son 9 de cada 10 los que están incumpliendo”.

En la sesión, destacó el experto, los comisionados sí consideraron que la CRE debe solucionar rápidamente este problema, pues “no se puede suspender o concluir los permisos, ya que esto afectará el suministro”.

Especialista en el sector estimó que hay poco menos de 20 mil estaciones entre gasolineras y centros de abasto o repartición de gas. Gabriel Rosas de Verifigas, insistió que en sus registros solo 50% de las gasolineras tienen listos los equipos para el control volumétrico, los demás están incumpliendo, pero aún tienen 10 días para terminar de adecuar sus operaciones.

Reconoció que las distribuidoras estaban operando de una manera muy rústica y definitivamente se necesita de una inversión para cumplir con las regulaciones que iniciarán con este nuevo año que está por llegar.

En contraste, para Verifigas hay 13 mil 800 estaciones de servicio en el país, donde sólo 6 mil 900 han instalado todos sus programas y equipos de medición de control volumétrico. Aseguró que la industria del gas se ha preparado en los últimos años para ser más eficiente y tratar de ser un sector sostenible.

La medida del Servicio de Administración Tributaria será para todos los registros de volumen en todas las estaciones que ofrezcan hidrocarburos y petrolíferos como gas en todas las estaciones.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial