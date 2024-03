Marina recibió aeropuertos deficitarios financieramente o “calientes”

• Velázquez Tiscareño aseguró que el tiempo que estuvo al frente del AICM nunca faltó dinero para emprender las mejoras que necesitaba esa infraestructura

México.- En los seis aeropuertos asignados a la Secretaría de Marina a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no hay quien quiera invertir porque están en déficit o “calientes” por presencia de la delincuencia, aseguró el director el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Ignacio Velázquez Tiscareño.

Luego de participar en su última reunión del comité de horarios como titular de esta terminar aérea y de la cual fue relevado para asumir una nueva responsabilidad, -que rechazó detallar-, el también vicealmirante dijo que se requerirá de una eficaz estrategia financiera para que esas terminales no sean una carga para el Estado.

En enero de este año, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron las asignaciones al Grupo Aeroportuario de la CDMX los aeropuertos de Loreto, BCS; Ciudad del Carmen, Campeche; Colima, Colima; Ciudad Obregón y Guaymas, Sonora y Matamoros, Tamaulipas.

“Nos están dando aeropuertos que son deficitarios financieramente y que son además, calientes algunos de ellos en el aspecto de delincuencia y nadie invierte ahí; nos están dando Loreto, Guaymas, Ciudad Obregón, Colima, Ciudad del Carmen que es estratégico por el petróleo, y Matamoros y Toluca. La mayoría son deficitarios.

“Se requiere de una buena estrategia financiera para que no sean una carga para el Estado y no se tenga que estar manteniéndolos vía presupuesto, sino que sean autosuficientes. Lo que es un hecho es que este aeropuerto (el AICM) será, con todo respeto, la mamá de los pollitos de los demás para apoyarnos en lo que los otros despegan; queremos llevar progreso, queremos llevar aviación en los que nadie quiere entrar, o invertir porque no son atractivos o porque son calientes”, expresó Velázquez Tiscareño.

Aseguró que el tiempo que estuvo al frente del AICM nunca faltó dinero para emprender las mejoras que necesitaba esa infraestructura y entregará un aeropuerto seguro, con cámaras por todas partes, con inversión en máquinas de escaneo, elevadores y escaleras eléctricas y sin ningún pendiente grave.

Para el presupuesto de 2025, abundó el vicealmirante, el AICM ya tiene asegurados 4 mil 500 millones de pesos producto de las asignaciones provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Con información de 24 Horas

Foto: Especial