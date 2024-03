Madre de cadete ahogado durante una novatada exige justicia al Gobierno

• El pasado 20 de febrero, una novatada de Fuerzas Armadas en Ensenada, Baja California, dejó como saldo siete cadetes ahogados

México.- Fabiola Frías, madre del cadete Carlos Omar Frías, quien murió ahogado junto a otros seis cadetes durante una novatada en el mar de Ensenada, Baja California, exigió justicia en este caso ocurrido exactamente hace un mes.

Frías Lanfar denunció que las autoridades federales les han dado pocas respuestas sobre este caso de los cadetes ahogados en Baja California, siendo el único apoyo que han tenido el que le llevaran a Sonora el cuerpo de su hijo.

“Explicaciones no han dado (el Gobierno sobre el caso). Lo sabemos por los compañeros, sabemos por gente que ha estado ahí, compañeros soldados, Guardia Nacional; sabemos el trato que les daban, la negligencia que hubo, el abuso de poder, eso lo sabemos por otra persona. El Gobierno no nos ha dado una respuesta precisa. Sí nos han dicho que no estaba en el reglamento eso de llevarlos a hacer esos ejercicios, no hay explicación certera para nosotros los familiares”, indicó.

“Pido justicia, que no se quede esto impune porque nos fue un animal, fueron siete vidas, siete inocentes, siete jóvenes, siete aspirantes a algo mejor, para tener una mejor calidad de vida-Les truncaron su vida, por eso exigimos justicia”, resaltó.

“Queremos que nos muestren al teniente coronel, podrán decir que sí (va a ser juzgado), que nos den a conocer que él va a pagar por estas siete vidas”, refirió.

El pasado 20 de febrero, una novatada durante un adiestramiento de Fuerzas Armadas en Ensenada, Baja California, dejó como saldo siete cadetes ahogados.

Aunque el Gobierno no detalló la identidad del detenido, familiares de las víctimas han identificado al responsable como el coronel David “L”, a quien acusan de no respetar los protocolos de adiestramiento y enviar a los cadetes al Pacífico pese al peligro de olas de cuatro metros de altura.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), aceptó en la previa que fue una novatada lo realizado en Ensenada, por lo que ordenó a mandos militares ya no permitir este tipo de prácticas tras este incidente.

Ahorita lo principal es que estamos esperando justicia ante esta que fue novatada, porque no estaba en el reglamento el meterse al agua, no estaba en el adiestramiento que ellos tenían, no estaba escrito eso”, indicó la madre de Carlos Omar Frías.

“Claro que sí maltratos y humillaciones, yo tenía mensajes de él, yo tenía los audios e incluso a una periodista se los mostré, entonces le decía a él que denunciara que había otra persona más arriba del entrenador ese, del teniente coronel y me decía ‘me faltan 12 días para este entrenamiento’. Él ya no quería denunciar nada porque le faltaban 12 días para su graduación”, indicó Frías durante la entrevista

Con información de SUN

Foto: Especial