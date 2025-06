Lluvias dejan 68 árboles caídos y 385 casas dañadas

– Protección Civil de Tapachula inició evaluación de daños en 22 colonias afectadas; alertan por riesgo de desbordamiento en zonas donde se construyó sobre canales –

Las lluvias recientes han provocado serios estragos en Tapachula, donde se reportan más de 68 árboles caídos y afectaciones en al menos 385 viviendas, distribuidas en 22 colonias.

La cifra, sin embargo, sigue en aumento, advirtió Demetrio Martínez, secretario de Protección Civil municipal, durante una entrevista con Diario del Sur.

El funcionario explicó que muchos de los daños no han sido reportados formalmente, lo que complica la atención. Hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que utilice la línea 911 y notifique cualquier incidente relacionado con el temporal. “Queremos ayudar, pero si no tenemos el reporte, no podemos llegar”, insistió.

Ya comenzó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), proceso que permitirá canalizar ayuda humanitaria. El presidente municipal, agregó Martínez, ha recorrido personalmente las colonias afectadas y elaboró una lista detallada de los daños para que esta semana inicie la entrega de apoyos diferenciados.

Además de los daños materiales, preocupa el riesgo estructural causado por la reducción del cauce natural de ríos y canales. En zonas como Nuevo Milenio y Palmeiras, se detectaron viviendas construidas sobre infraestructura hidráulica, lo que genera un cuello de botella que impide el paso del agua. “Esas construcciones se van a demoler, representan un riesgo inminente”, adelantó el titular de Protección Civil.

Actualmente, dos refugios están habilitados: uno en la sede de la CANACO y otro en el centro de la ciudad. Otros tres —ubicados en la Feria Mesoamericana, el Club Campestre y el Centro de Convivencia— están listos para abrirse si se agrava la situación. (Foto: Diario del Sur)