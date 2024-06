Liquida PRD al 90 por ciento de sus trabajadores

El 90% de trabajadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya han sido liquidados, informó el representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila.

En entrevista luego de asistir el proceso de insaculación del interventor para el proceso de prevención de su partido, el perredista precisó que son alrededor de 150 personas las que están en esta situación, pero también se estableció el acuerdo de que si logran retener el registro, serán recontratados.

Agregó que están haciendo el último esfuerzo para seguir como partido nacional y demostrar ante la Sala Superior que la intervención del crimen organizado les “bajó” más de mil candidatos y eso tuvo un efecto directo en la votación.

Hoy, por lo pronto, dijo Ávila, cumplieron el requisito legal que estable el interventor, principalmente para resguardar los bienes de los partidos, como entes de interés público, se tiene que llevar a cabo.

“El PRD puede entregar buenas cuentas de su administración, pero hasta que no sea una cosa dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, no se puede decir que el PRD no tiene registro, todo es una serie de etapas y procesos”, apuntó.

Agregó que en cuanto a las propiedades del partido y si se diera el caso, servirán para pagar laudos de los juicios laborales que tienen pendientes de hace 15 y 20 años.

Agregó que no puede dejar de señalar la mala fe del empresario Carlos Ahumada, quien siguió denunciando al PRD luego del plantón del 2006 que encabezó López Obrador por un monto de más de mil millones de pesos.

“Eso hizo que se tuviera un embargo precautorio de propiedades y que seguimos combatiendo. Le hemos ganado a Ahumada tanto en las instancias nacionales como en Argentina, pero ello hizo que el PRD no pudiera acceder a créditos bancarios para poder enfrentar la elección.

Esta cuestión absurda de Carlos Ahumado de querer demandarnos después de casi 30 años, lo que generó es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le otorgaran medidas cautelares para que tuviéramos un embargo precautorio de varias de nuestras propiedades y eso hizo que no pudiéramos acudir a un banco para pedir un préstamo para solventar gastos del proceso electoral”, lamentó el perredista.

Con información de 24 Horas