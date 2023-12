Liberan a integrante de Banda Tierra Sagrada que fue secuestrado

Según la Banda, el suceso que pasaron los obligó a restringir sus presentaciones en diferentes estados

México.- La Banda Tierra Sagrada informó que uno de sus integrantes que en días pasados fue secuestrado por el crimen organizado, ya fue liberado y se encuentra en perfectas condiciones.

De acuerdo a la agrupación, se supo que uno de los integrantes de la banda sinaloense fue secuestrado el pasado 1 de diciembre en la comunidad de Hueyapan, Puebla, donde al parecer harían una presentación.

En tanto, a través de un video del cantante y compositor de la agrupación, Arturo “El Pollo” Valdez Osuna, se supo que el integrante secuestrado fue uno de los choferes de la agrupación, a quien amenazaron y golpearon. Asimismo, lo obligaron a grabar un video para hablar mal de la Banda y así extorsionarlos.

“Lo golpearon, lo amenazaron, dijeron que ahora tengo que pagar 30 chambas adelantadas para llegar a un acuerdo, nos balacearon un camión antes. Me habla la persona la que se cree con derecho de cobrar lo que no tiene derecho de tener.

“Al chofer lo hicieron grabar un video en el que dice la banda lava dinero y no se que, y le dijo ‘pero qué voy a lavar cab.., pues si me estas quitando no me estas dando”, mencionó el cantante.

Asimismo, en la publicación del video, escribió que su compañero fue liberado y se encuentra bien.

“Agradecemos a todos por su preocupación. Queremos informar que nuestro compañero ha sido liberado y se encuentra bien. Hemos decidido hacer público este incidente. Valoramos su apoyo y comprensión”, reveló.

Por otro lado, y según el cantante, dijo que algunos empresarios estarían coludidos con estos grupos organizados.

“Me llena de dolor decirles que vamos a tener que restringir nuestra agenda a todas esas partes por el hecho de que ya no puedo más con la delincuencia organizada. Los empresarios están coludidos con ellos”, comentó.

Según la Banda Tierra Sagrada, el suceso que pasaron los obligó a restringir sus presentaciones en diferentes estados como Puebla y Veracruz.

“Dado los hechos vividos y narrados en el presente comunicado, hemos llegado a la decisión de no hacer acuerdos comerciales por presentaciones en las siguientes plazas de trabajo: estado de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz”, informaron en un boletín y confirmando lo que había dicho el cantante Arturo Valdez.

La decisión fue tomada con un llamado de atención para que las autoridades y asociaciones garanticen la seguridad para la banda en estas zonas; asimismo, para salvaguardar la integridad de quienes son parte de la agrupación.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial