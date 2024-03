Lanzan petardos al Senado

• Ricardo Monreal, reviró que Ayotzinapa sucedió en un gobierno anterior, “no sucede en el gobierno de López Obrador”

México.- Este miércoles manifestantes que reclamaban justicia por los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, aventaron cuatro petardos a las instalaciones del Senado de la República, ocasionando daños materiales.

Ante ello, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, reprochó desde la tribuna que sigue pendiente la promesa de justicia para los padres de familia que perdieron a sus hijos.

“En este Senado no se puede estar trabajando con una disque normalidad, cuando vienen aquí afuera a reclamar justicia por Ayotzinapa. Está pendiente la promesa de justicia en Ayotzinapa de la izquierda. Me da vergüenza, pero quiero que se acabe la mentira que le están diciendo a los padres de Ayotzinapa y la manera en que ordeñan ese dolor con impunidad absoluta” y aseguró que, “ese es un pendiente que heredará el presidente”.

Ante ello, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reviró que Ayotzinapa sucedió en un gobierno anterior, “no sucede en el gobierno de López Obrador”.

Y afirmó que el presidente, “ha abierto todas las puertas institucionales para llegar a la verdad. Nosotros también en Morena reivindicamos la justicia para los estudiantes de AYOTZINAPA, vivos se los llevaron, vivos los queremos. No hemos cambiado un ápice en nuestra posición política, no lo hemos cambiado. Hoy usted lamenta y condena los hechos que hace un momento se suscitaron. Nosotros decimos: No los condenamos, escuchémoslos en lugar de condenarlos”, refirió.

