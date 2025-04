DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

LA RICCI Y SUS ESCÁNDALOS

Comenzamos… Ya paren a Fabiola Ricci, alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, va de escándalo en escándalo. El más reciente, trajo a Ciudad Real un disque actor “nopor” que fue motivo de escándalo hace pocos meses porque filmó “escenas pornográficas” en el Cañón del Sumidero, sin permiso oficial. Ahora este actor Alex Marín, fue contratado por la alcaldesa de San Cristóbal como invitado a la inauguración de la Feria de la Primavera y de La Paz, el pasado domingo, en aquella gélida ciudad. Esta dama anda desatada, recuerdan los coletos que la Ricci era una de las más destacadas promotoras del ahora exdiputado con licencia Ismael Brito Mazariegos, para que fuera el candidato de Morena a la gobernatura del estado el año pasado. Al “Ceja Güera”, la Ricci le organizaba eventos proselitistas desde las oficinas de la Dirección del Archivo General y Notarías del Estado donde fue directora, esto en el sexenio pasado cuando era una de las consentidas de Rutilio Escandón. Además, olvidan que la panista de sangre azul, se vio envuelta en escándalos por unos terrenos en San Cristóbal, se escrituraron a su nombre y están en entredicho por la oscura legalización del predio. Otro recuerdito, cuando la exalcaldesa de Teopisca, Josefa Sánchez denunció públicamente al hermano de la Ricci de haber recibido depósitos millonarios de recursos del ayuntamiento de Teopisca, todo con el apoyo de la entonces legisladora con la confabulación del Tesorero municipal, Javier Velázquez Diaz sin la autorización de la presidenta municipal y del cabildo, lo que dio motivo que el citado tesorero fuera destituido del cargo. Se dice que la Ricci cuando era presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda, exigía a algunos alcaldes le asignaran obra pública que ella daba a contratistas de su confianza para hacer negocios como lo sucedido en Pantelhó. Pero aún hay más, se comentó entonces que desde la Comisión de Hacienda, la Ricci pudo manipular, para que constructoras y proveedores cobraran en el ayuntamiento de Pantelhó. Esta mujer seguramente tiene alguien que lo asesora para hacer jugosos negocios, no importándole meterse en escándalos como sucede actualmente en San Cristóbal de Las Casas. Por eso hay nulos resultados que beneficien a los habitantes de ese Pueblo Mágico después de casi seis meses de administración municipal. Ya daremos más datos al respecto ya que en los temas de seguridad y transparencia está reprobada.

Continuamos… Pensamos que nada nos sorprendería, pero ahora la directora del IAP-Chiapas (instituto de Administración Pública), Lyssette Raquel Lameiro Camacho difunde un video donde se muestra bailando con algunos de sus colaboradores, “El Baile del Librito” que además lo da como una actividad promocional oficial del gobierno del estado. Con esto, Raquel Lameiro Camacho demuestra ignorancia, vulgaridad e irresponsabilidad y es un claro ejemplo de que no está capacitada para desempeñar el puesto de titular del IAP. En la página de ese instituto señala: “El objetivo general del IAP de Chiapas, es formar expertos de manera sistematizada y rigurosa para fortalecer la administración pública, tanto en los aspectos teóricos como aplicados, contribuyendo a la generación de conocimiento inédito y original”, no dice absolutamente nada de que es una escuela de baile. Raquel Lameiro forma parte de esa camada de nuevos funcionarios que el gobernador del pueblo, Eduardo Ramírez Aguilar dio una oportunidad para servir a los chiapanecos y no para demostrar que son expertos en exhibicionismo, que rinden culto a la frivolidad como ahora lo hacen. Lissette Lameiro Camacho no merece estar en ese puesto, da vergüenza verla en el directorio del gobierno del estado.

Terminamos… La destitución de Armando Barrios Fierro como director del ISSTECH (Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas), no basta para sanear esa institución, también en las entrañas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del ISSTECH (SUTSISSTECH), existe corrupción en complicidad con las autoridades. Oscar “Deschamps” Cuesta Vázquez es el nefasto líder sindical desde hace varias décadas, ha incrustado en las nóminas de esa institución a todos sus familiares, ha manejado los apoyos económicos y beneficios a la clase trabajadora para su propia conveniencia. Las voces calladas, temen a las represalias de “Deschamps”, del personal que labora en el ISSTECH pide se investigue a Cuesta Vázquez y se ponga fin a una anarquía sindical y que se dé a conocer todos los atracos que ha cometido este corrupto líder. Carmelita Benavente, nueva directora del ISSTECH, no debe tolerar esta situación o formará parte de ese grupo de hampones que encabeza Oscar Cuesta. Ya basta de impunidad.

De Salida… La CTM Nueva ERA que preside Martin Aquino Palacios, convoca a todos sus agremiados a la primera reunión extraordinaria del Consejo Estatal de esa organización que agrupa a mujeres y hombres que se han unido para forjar un mejor Chiapas. El evento será en las instalaciones que alberga la CTM Nueva Era el día de hoy. Martin Aquino sigue trabajando intensamente para fortalecer este organismo.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.