ANÁLISIS A FONDO

Francisco Gómez Maza

LA ECONOMÍA NO ESTÁ AL BORDE DEL COLAPSO

“Expertos” en periodismo económico financiero han gastado mucha saliva; han producido mucho ruido, a altos decibeles, mucha imagen, mucha tinta en tratar de convencernos de que la economía mexicana está al borde del colapso, situación que, junto con la iniciativa para democratizar al poder judicial, ha hecho que el mercado bursátil y el mercado cambiario hayan entrado en una ola de incertidumbre y volatilidad, impulsados por las iniciativas de reformas constitucionales del gobierno federal, agendadas para ser aprobadas por la mayoría calificada de Morena en el Congreso, hecho que ha envuelto en pánico a los poderosos, que tienen a su servicio a ministros, magistrados o jueces del poder judicial, principal hecho de corrupción, para ser combatido y eliminado, mediante la democratización; concretamente, mediante la elección de los integrantes del tercer poder que rige a la federación.

La situación caótica, sin embargo, no es obra de la economía, sino de los acérrimos enemigos de la Cuarta Transformación, que hacen hasta lo imposible por desprestigiarla, más ahora que se han dado cuenta de que la presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha garantizado que la política de su gobierno será la continuación de la inaugurada e implantada por el gobierno saliente. O sea. Seamos claros. Todo el parloteo que ha llevado al peso a depreciarse es un cuento chino. No era para tanto. Se trata de humillar a como dé lugar. Y si no, pregúntenles a los banqueros que no se han ido con la finta de los “expertos” y de las pandillas de maleantes dedicadas a la especulación financiera.

Veamos.

Para la firma calificadora del riesgo país, Ratings HR, las anunciadas iniciativas de reformas constitucionales del presidente López Obrador no tienen un impacto en la calificación crediticia de México. Todo dependería de si estos cambios provocan una afectación económica. “Si hay algo más en ese sentido, en el mediano o largo plazo, pudiéramos pensar que hay una afectación más desde el punto de vista económico y con ello la capacidad de pago, que es lo que mide la calificación”, afirmó un portavoz de la calificadora. Aún falta saber la forma definitiva en que quedará integrado el Congreso. Es decir: las iniciativas presidenciales, concretamente la de la democratización del Poder Judicial, que es la que más escozor les produce a grandes potentados, aun están en el papel, falta que el Congreso quede definido por los órganos jurisdiccionales que califican los resultados de las elecciones, precisamente el Tribunal electoral-

Hay gente entre los dueños del capital que usa -así; usan a ministros de la Suprema Corte para proteger sus intereses, como es el caso del famosísimo “Tío Richi”, que no sólo se vale de gente pobre para aumentar sus caudales, sino que tiene “empleados” en la Corte para no pagarle al fisco los miles de millones que le debe por evasión de impuestos.

En torno al futuro inmediato, que presidirá la doctora Claudia Sheinbaum, habrá que esperar que la Secretaría del doctor Rogelio Ramírez de la O, elabore y presente en la Cámara de Diputados el Paquete Económico, que debe presentar a más tardar el 15 de noviembre, presupuesto que debe ayudar a tener mejores y más claras perspectivas para la política económica de la nueva administración presidencial. No hay que olvidar, en el análisis, las inversiones extranjeras que son un gran apoyo para la estabilidad macroeconómica. Según fuentes financieras, la deuda local es una de las más bajas de los últimos años. Entre tanto, la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante), cosa que, en esta coyuntura, no han respetado los especuladores.

CHISME

Están remodelando, con inversión millonaria gracias a Zoé y a Razu Arnaiz, la sección de patología y quirófanos del hospital de especialidades del centro médico La Raza. Pero sólo le están poniendo tablaroca. Además, lo importante -tuberías, ventilación y equipo- eso se lo chingaron, me dice mí garganta profunda. Sólo están embarrando pasta sobre azulejo y azulejo. Además, están invirtiendo otros gastos millonarios para subrogar estudios patológicos. En la remodelación se van a tardar seis meses, pudiendo hacerlo en semanas. Todavía están a tiempo de hacer algo bien y hasta ganancia quedaría, pero se pasan de ambiciosos. Te aviso, me dice mi fuente, ya que los políticos y los perros se educan a periodicazos, y el director Andrés García “me cae mal…”