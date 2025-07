Karol G se compara con Calamardo y habla de salud mental

• La cantante de Medellín ha usado sus redes sociales para compararse con Calamardo Tentaculos de Bob Esponja

Estados Unidos.- Luego de que la cantante Karol G estuvo en la pasarela de Schiaparelli a lado de figuras como Dua Lipa, Cardi B y Hunter Schafer, la de Medellín ha usado sus redes sociales para compararse con Calamardo Tentaculos de Bob Esponja.

Así es, la interprete de «Provenza» usó sus stories de Instagram para hablar sobre su sentir en las últimas semanas pues ha sido objeto de críticas por el lanzamiento de Tropicoqueta, su más reciente LP y además porque medios especializados de la moda han ignorado su presencia en la Semana de la Moda de París.

Karol compartió una imagen en la que muestra una descripción de lo que representa Calamardo en la sociedad actual y llegó a la conclusión de que no estaba amargado sino «herido».

«Hoy leí esto. Y por primera vez entendí que Calamardo no era un amargado. Estaba herido. Era un artista que el mundo no supo escuchar. Un soñador atrapado en la rutina. Un corazón sensible viviendo en un entorno que no valora la sensibilidad y pensé en todos esos artistas, soñadores, trabajadores, estudiantes, profesionales, que a veces se sienten como Calamardo. con un talento que nadie ve y en un mundo que no los entiende. Incluso pensé en mí. Hasta yo me identifiqué. Porque si! a veces siento eso también».

Adicional a esto mencionó que los likes no miden el valor de ella como persona y también hizo énfasis en las burlas.

«Tu valor no se mide en ‘likes’ ni mucho menos en las opiniones o burlas de otras personas. Solo tú sabes lo que te cuesta cada día levantarte y trabajar por ser quien quieres ser así que date siempre ese crédito».

Tras su mensaje las opiniones se han dividido pues algunos aplauden que Karol G hable de la salud mental pero también ha sido objeto de burlas por compararse con un personaje animado.

