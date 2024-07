Jubilados se plantan frente al Palacio de Gobierno

– Realizaron una marcha y manifestación para exigir un aumento del 30 por ciento en sus pagos –

Este lunes, decenas de jubilados adheridos al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) realizaron una marcha y manifestación para exigir un aumento del 30 por ciento en sus pagos. A pesar de que este incremento está estipulado por ley, no se ha visto reflejado, lo que afecta gravemente su economía.

Un vocero, que prefirió no revelar su nombre, explicó que 14,000 personas están siendo afectadas, informó la agencia Reporte Ciudadano.

Los jubilados señalaron que se les está privando del aumento que dictamina el Artículo 84 de la Ley y que además se les ha reducido un 15 por ciento debido a un impuesto en el rubro de salud aprobado por el Congreso del Estado, lo cual ha disminuido aún más sus ingresos. También denunciaron que el sistema de salud es deplorable.

“Es un acto de injusticia, atropellaron a los adultos mayores; a los que pertenecemos al Instituto Vida Mejor, nos tratan indignamente. No tenemos especialistas, no tenemos aparatos para detectar enfermedades. Nosotros hemos pagado, sabemos que el dinero del aumento lo depositan, pero no sabemos qué funcionarios se están quedando con los recursos”, declaró uno de los manifestantes.

Bajo un clima inestable, algunos en sillas de ruedas o con bastones, los jubilados se plantaron frente al Palacio de Gobierno y bloquearon la circulación de la Avenida Central, afirmando que la intención de la movilización es generar un diálogo directo con las altas autoridades estatales.

“Buscamos el diálogo verdadero, venimos en paz y queremos hablar con personas que tengan capacidad; nosotros fuimos trabajadores, sabemos que en la última movilización nos mandaron a los de tercer nivel y nosotros queremos hablar con los funcionarios de verdad”, concluyeron. (Foto: Especial)