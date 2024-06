PUNTO Y COMA;

Roger Laid

IMPULSOS Y RUMORES

Los rumores de gabinetes en los tres órdenes de gobierno circulan a la velocidad del internet impulsados y difundidos principalmente por quienes desean que sus “amigos” sean los agraciados, así esparcen información alejada de la realidad.

Lo cierto es que los hilos los manejan el señor de palacio y la virtual presidenta. Fuera de ello, como el estribillo de una canción conocida: son rumores, son rumores.

Uno de ellos es Manuel Velasco en el ámbito federal, donde en esta primera lista no apareció y ya alienta que su nombre se mencione para otras secretarias federales.

Los mensajes de Manuel Velasco son solo para buscar nuevas posiciones, y es que en esta primera lista no apareció agraciado, en el gabinete federal los espacios al exgobernador chiapaneco no le serán otorgados tan fácilmente y es posible le marquen cierta distancia, y esto es ante la fama que trae desde aquella ocasión en donde varios actores políticos coincidieron en la tesis de que el ex gobernador de Chiapas cuando quiere negociar suelta “buscapiés” y en aquella ocasión no respeto la imagen del hermano de quien le ha dado las mejores oportunidades políticas en su administración: Don Andy.

Pero es bueno que el verde ecologista sueñe con ser el dueño de los espacios políticos que le corresponderían al PVEM y hasta el momento no le han salido a decir que calme sus ímpetus que no es dueño del partido.

La presidenta electa está obligada a realizar el análisis correcto de cada perfil y le sobran excelentes prospectos y no le sería justo a todo su equipo que incluya a un personaje como Manuel Velasco Coello y que después tenga que ser un contrapeso en su administración.

JALONEOS INNECESARIOS

Se espera no revivan muertos políticos como Mauricio Gándara Gallardo (el que aplaudía por compromiso y le rendía alabanzas a su gobernador y ex demandado por secuestro) y Pablo Salazar el ego de “Soloyo” que lo tuvo como secretario de Seguridad Publica.

Ambos dos van a generar una especie de cortinas de humo, pero uno de ellos va contra cualquier pieza o alfil que represente a Sabines Guerrero.

Antes de cualquier evento que represente o genere ruidos incomodos al gobierno deberán entender cada voz rebelde que el gobernador electo busca la paz y conciliación de diversos grupos políticos y entre la misma sociedad.

PUNTOS SUSPENSIVOS…

Trabajadores del COBACH se mantienen firmes en la petición de más de 200 millones de pesos ofrecidos por el mandatario federal… ¿Por qué el “sindicato” del SIDICOBACH esta callado muy callado? Aquí le platicaremos del negocio de su líder Alex Ocaña Stalin Ocaña Duque… A la titular de la que fuera secretaria del campo en Chiapas que no se le vio actividad durante los 6 años, pero si provocó polvo en su estancia, la señora Zaynia Andrea Gil ¿Quién evaluará su “trabajo”?