Hoy, V Informe de Gobierno

Desde el sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos…Hoy a las 10 de la mañana, el gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas como lo ha acostumbrado en toda su administración, se presentará ante el Pleno del Congreso del Estado para cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Chiapas, entregar por escrito su V Informe de Gobierno. Después de cumplir este mandato, desde la Tribuna dará un mensaje a todo el pueblo de Chiapas…

Continuamos… Después de haber concluido el registro para miembros de ayuntamientos y para diputados locales de Morena, inician en todos los municipios las actividades proselitistas de las y los aspirantes para obtener simpatías y ganar las candidaturas. Los morenistas andan movidos…

Seguimos…. Como en los mejores tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando todos presumían orgullosos pertenecer al tricolor, estuvo ayer afuera del inmueble que alberga el Comité Directivo Estatal (CDE). Sorpresa causó entre las personas que pasaban frente al edificio del PRI en la capital chiapaneca (que en los últimos años ha estado desolado, nadie llega, nadie se asoma), al ver a mucha gente en ese lugar, los transeúntes y conductores de vehículos comentaban que también los priistas están arribando a inscribirse en su proceso interno, interés de la militancia por lograr ser precandidatos. Pero que creen amables lectores, la gente que estaba reunida no eran priistas, eran migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos, hasta japoneses y uno que otro indigente que acuden a un comedor que está en la iglesia de Santo Domingo, donde regalan alimentos a personas humildes, pero mientras les daban sus sagrados alimentos, se movían por la entrada del edificio del tricolor dando la impresión de que había algún evento y la militancia estaba llegando…

Terminamos… Ciertamente, el PRI conserva su presencia en algunas regiones indígenas como son: Chamula, Zinacantán o en San Juan Cancúc y en otros municipios. Actualmente, alcaldes que ganaron en las pasadas elecciones del 2021 con las siglas del partido tricolor, como Comitán, Tapilula o Bochil, ya renunciaron a su militancia priista y emigraron a Morena, al partido verde y a algún partidito local. Pero comentan que al interior de la franquicia del Verde SA de CV, no andan bien las cosas, existe división entre destacados personajes, las fracturas son fuertes y la administradora estatal, Valeria Santiago lo único que le interesa es cobrar las prerrogativas mensualmente, eso ha provocado que muchos que desean contender a una diputación local o presidencia municipal, no sepan a que oficina acudir, a quien buscar, quien será el que dará el visto bueno y como se dice en política, quien palomeará las listas. Corre fuerte el rumor de que el verde podría ir solo en la elección del 2024, en la gubernatura, en las senadurías y algunas diputaciones federales. En las locales, diputaciones y presidencias, definitivamente van solos. Pero eso lo ampliaremos en otra entrega…

De Salida… Por cierto, la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, la peor de todas, cuarenta Curules ocupados por oportunistas. No existe una verdadera agenda legislativa, lo que se trata en las sesiones son puras ocurrencias, los resultados lo demuestran, es vergonzoso. El rezago que existe es histórico, no hay saldo favorable. La presidenta de la Mesa Directiva, la petista Sonia Catalina Álvarez y su antecesora, la verde María de los Ángeles Huerta, han demostrado tener la autoridad que se necesita, no hay orden, no hay respeto, tampoco hicieron y se apegaron a un programa de trabajo. En la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), también sucede lo mismo ya que el bailarín Yamil Melgar Bravo, no ha demostrado tener liderazgo, eso sí, dicen que salió muy bueno para administrar el presupuesto. Pero ya ambiciona ser edil de Tapachula. Las y los legisladores no han cumplido su compromiso de trabajar, proponer leyes que verdaderamente sean de beneficio para la población, tampoco han abonado para la gobernabilidad, al contrario, los focos rojos que existen en algunas regiones se deben a su incompetencia, ellos lo han provocado por su negligencia, para ellas y ellos es más importante sus ambiciones personales que cumplir con su trabajo. Reciben un sueldo exorbitante, más prestaciones, más vales para comida, más sobresueldo a los coordinadores de cada bancada, el aguinaldo que recibirán este mes es de 120 mil pesos cada uno. Todos sin excepción andan ocupados en actividades proselitistas, busca un hueso, unos quieren reelegirse y otros van en busca de una alcaldía. Son tan cínicos que publican sus fotografías mostrando el comprobante de su registro a una alcaldía, mientras abandonan sus lugares de trabajo. No terminan un compromiso y ya quieren saltar a otro. Quien les va a creer, solo prometen y utilizan al pueblo. Me comentó, en corto, un funcionario de ese poder, que actualmente existen unos ciento cincuenta hombres y mujeres que trabajan de base en alguna dependencia y que están comisionados para apoyar como “asesores” a cada legislador. Así las cosas, en el Poder Legislativo…

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.