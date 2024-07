Habrá bloqueo total en Ocosingo, advierten

– Miembros de la agrupación de Barrios Unidos acusan alcalde Gilberto Rodríguez de incumplir compromisos –

Integrantes de la agrupación de Barrios Unidos del municipio de Ocosingo, advirtieron iniciar un bloqueo total y permanente en las entradas y salidas de aquel municipio, como consecuencias de las faltas de cumplimiento a promesas hechas por el presidente municipal, Gilberto Rodríguez de los Santos.

En un video compartido en redes sociales, un sujeto que se identificó como presidente de Barrios Unidos del municipio de Ocosingo, explicó que el actual presidente, no ha pagado y ejecutado obras prometidas del 2023, y a pesar de que hicieron un bloqueo al ayuntamiento el pasado 19 de junio, donde les prometieron cumplirles, hasta la fecha no hay respuesta.

“Por tal motivo 30 delegados decidimos sacar nuestra gente el lunes, para tomar las carreteras, vamos hacer un bloqueo, que nos disculpe la ciudadanía porque la verdad no nos deja más la autoridad, ya nos ha estado diciendo que si, que si, no tuvo estos 15 días y no hubo respuesta”, dijo.

Explicó que Barrios Unidos es un grupo que siempre le ha abonado a la paz en Ocosingo, pero las autoridades municipales que presiden Gilberto Rodríguez, no les ha cumplido desde el 2023. (Fuente: Félix Camas)