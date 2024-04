Gobiernos abandonaron a La Concordia y la Frailesca

– Hoy son lugares que lucen desolados, la gente vive atrapada y ninguna autoridad hace nada, denunció Willy Ochoa –

Desde La Concordia, Willy Ochoa señaló que “el gobierno ha sido injusto e ingrato con La Frailesca, esta región padece las consecuencias del abandono y la indiferencia de las autoridades, mientras la gente lucha por sobrevivir, la ausencia del gobierno es visible, la frailesca solía tener una economía fuerte, movimiento de comercio, ganadería de primer nivel, ahora es como una región fantasma, la gente vive atrapada, y ninguna autoridad hace nada por cambiar la situación” dijo Willy Ochoa.

El candidato a Senador por la coalición Fuerza y Corazón por México, caminó y sostuvo encuentros con habitantes de La Concordia, Villacorzo, Villaflores, Ángel Albino Corzo y El Parral. “Hemos caminado los lugares a donde nadie quiere ir, a pesar de la inseguridad en la zona, hemos ido al encuentro de la ciudadanía, porque tenemos un compromiso con Chiapas, nuestra campaña refleja el carácter con el que vamos a representar al estado desde el Senado”, comentó Ochoa.

“Mujeres y hombres viven en angustia permanente, atrapados en sus propios pueblos, encerrados en sus hogares, los maestros exigen condiciones de paz para poder trabajar porque la inseguridad está retrasando la educación de la niñez, y en un estado tan pobre como Chiapas, si niños y jóvenes no reciben educación apropiada, los estamos condenando a una pobreza permanente”, aseveró.

“La desolación, la inseguridad y la pobreza se han apoderado de la Frailesca, no hay municipio que no sufra el olvido, los servicios de salud están abandonados, los hospitales no tienen medicinas ni servicios médicos de calidad y oportunos, la situación en la que viven es muy difícil, no hay apoyos para el campo, los gobiernos se olvidaron de lo importante que es invertir en la productividad de la región, por eso me comprometo a levantar la voz para que regresen la paz y la seguridad de antes, para que regresen los fondos para seguridad y los apoyos al campo”, añadió Ochoa.