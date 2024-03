Fallece ‘Polio Paul’, luego de 72 años viviendo en un pulmón de acero

• Alexander, estuvo gran parte de su vida confinado a una enorme máquina creada para proporcionarle oxígeno

Estados Unidos.- Paul Alexander, conocido como ‘Polio Paul’, murió este 13 de marzo a los 78 años, luego de pasar más de 72 años dentro de un ‘pulmón de acero’ construido para mantenerlo con vida luego de enfermarse de poliomielitis en 1952.

El originario de Texas era de las pocas y últimas personas en el mundo que les fue adaptado un ‘pulmón de acero’ del cual dependían para poder vivir.

“Lo perdí todo: la capacidad de moverme, mis piernas no me sostenían y luego no podía respirar”, declaraba Paul, quien a pesar de la condición que enfrentaba siempre recibía a las personas con una sonrisa y con una alegría única, misma que quedó inmortalizada en los múltiples reportajes y documentales que se hicieron sobre su caso.

Desde su contagio, Alexander desafió todas las expectativas de vida que los médicos esperaban al pasar mas de 7 décadas superándose a si mismo al conseguir un titulo en derecho así como plasmar sus memorias a través de escritos que él mismo redacto utilizando su propia boca para sostener una pluma.

Alexander, de 78 años, estuvo gran parte de su vida confinado a una enorme máquina creada para proporcionarle oxígeno luego de contagiarse a los 6 años de una de las afecciones más mortales y famosas del siglo pasado, la poliomielitis.

La poliomielitis es una enfermedad causada por el poliovirus que incapacita al ser humano y potencialmente se vuelve mortal. Esta se transmite de persona a persona y puede dirigirse a la medula espinal del huésped, provocando una parálisis total.

En el caso de Paul, el enorme ‘pulmón de acero’ que utilizaba para mantenerse con vida fue inventado en 1920 en Estados Unidos cuando la nación enfrentó el peor brote de poliomielitis en su historia que se mantuvo hasta la mitad del siglo pasado llegando a poner a un aproximado de 1200 estadounidenses dentro de estas máquinas.

Finalmente en 1979 Estados Unidos se declaró libre de polio y para 2014 únicamente había 10 personas que utilizan el ‘pulmon de acero’.

Actualmente ya se cuenta con la vacuna contra la polio, asegurando que la enfermedad esta casi erradicada del mundo moderno y en su caso, se cuentan con tratamientos eficaces para hacerle frente.

Foto: Especial