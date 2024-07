Fallece a los 94 años el legendario actor y comediante Bob Newhart

• El comediante estadounidense Bob Newhart falleció en su casa en Los Ángeles, California

Estados Unidos.- El actor y comediante estadounidense Bob Newhart falleció el pasado 18 de julio a los 94 años, según informó su publicista en una misiva que envió a la BBC el mismo jueves. Aseguró que murió en su casa tras sufrir una serie de enfermedades que agravaron su estado de salud.

Su carrera fue un éxito desde el lanzamiento de The Button-Down Mind of Bob Newhart, su álbum de comedia, en 1961, pues llegó a ser el número uno en las listas de los Billboard y el dos en el Reino Unido. De ese momento en adelante, dadas las características tan únicas de su comedia, siempre incrédula y sobria, apoyada por su intencional tartamudeo, hicieron destacar sus actos tan representativos.

Más tarde ese mismo año incursionó en la televisión con su solo show que no tuvo más que una temporada que le valió un Premio Peabody. Años después, durante la misma década, tuvo apariciones esporádicas en The Dean Martin Show, The Ed Sullivan Show, The Alfred Hitchcock Hour y The Judy Garland Show.

Su estilo prolijo y la brillantez de sus ejecuciones le hizo ser anfitrión de The Tonight Show, presentar el Saturday Night Live y devenir en actor de género en series como Captain Nice, Insight, It’s Garry Shadling’s Show, Murphy Brown, NCIS, Desperate Wives y, quizá uno de sus últimos papeles más entrañables dada la relevancia de la producción, como el Profesor Protón en The Big Bang Theory.

Aunque sus apariciones en el cine pueden calificarse de igualmente memorables, fue y será recordado por el tiempo gracias a lo que hizo en la pantalla chica. Pese a ello, su participación en la pantalla grande abarca, entre otras, cintas como: En un día claro puedes ver para siempre, Primera Familia, Los animadores, In & Out, Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Movie, Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, Elf y Horrible Bosses.

A lo largo de su carrera Bob Newhart recibió, entre muchos otros, un Globo de Oro en 1961, tres Premios Grammy, Premio Mark Twain para Humor Americano en 2022, Premio Primetime EMmy, así como su ingreso al Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y una estrella en el Hollywood Walk of Fame en 1999.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial