Exmánager de Canserbero confiesa haberlo asesinado en 2015

En 2015 la noticia de la muerte del rapero venezolano, Canserbero causó revuelo debido a que apenas contaba con 26 años y una carrera que iba en ascenso.

No es hasta el día de hoy que se hace público un video en el que aparece Natalia Améstica, exmánager del rapero confesando que ella fue quien apuñaló a Canserbero y a Carlos Molnar, quien era su esposo.

Y es que en el video compartido por el Ministerio Público Venezolano se puede ver la confesión de Améstica en el que cuenta que el asesinato fue producto de un “ataque de ira” en contra de su esposo y que también cobró la vida de Canserbero, quien estaba presente.

“Mi nombre es María Natalia Améstica son la una y media del 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tirone González ‘Canserbero’”, se escucha decir en el clip.

Améstica confesó que le dio un té con una sustancia llamada Alpram para mantenerlo somnoliento. El primer ataque fue contra Carlos Molnar quien llegó al departamento y después a Canserbero.

“Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello. Él cae al piso y lo ataqué por la espalda y por el brazo”, se escucha en la declaración.

“Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, agregó.

Tras esto, de acuerdo al clip, ella pide apoyo de su hermano, Guillermo Améstica para armar la escena del crimen que era homicidio – suicidio.

“El cuerpo de Canserbero lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio”, explica, Natalia.

