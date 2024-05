Escenario político chiapaneco

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

¿VOTAR, POR QUIÉN?

En el juego político de los electores, cada quien piensa y opina según sus intereses y preferencias, aunque los distintos candidatos ni siquiera los conozcan o identifiquen; pero muchos se rezagan las vestiduras por la tribu de Morena y sus compinches parásitos, mientras otros lo hacen con enjundia por la Alianza PRI, PAN, PRD que en Chiapas está más quemada que un trique del 15 de septiembre.

Pero, mientras son peras o manzanas, en la aldea del pozol y el nucú, ya se llevó a cabo el primer “debate” en el que no se puede calificar de ganador a ninguno de los tres contendientes, aunque si me gustó el formato y la civilidad de cada uno de los candidatos, como el caso del abanderado de Morena, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR el ahora autollamado “Guardián de los chiapanecos” que se vio nervioso, pero a la vez respetuoso con las dos damas en campaña que le disputan la Gubernatura de Chiapas.

Claro que sí; vimos a un EDUARDO RAMÍREZ parco, nervioso, desarrollando un formato previamente elaborado y repitiendo frases como de “una gran noticia” y el nuevo epíteto que se ha endilgado como el de “Guardián de los Chiapanecos”. O sea que no vimos rugir al “Jaguar Negro” que se dice ser y cayó en la monotonía. Claro –puede ser—que se le impusieron las mujeres del debate o más bien le prodigó respeto y atención de una manera amable, sin ser soberbio y mucho menos arrogante.

Por su parte, OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas”, demostró que no es una política improvisada, por el contrario, muy preparada en cada uno de los temas a que se refirió el debate y otros que ella misma incluyó para darle fuerza a su participación. En algunas ocasiones refutó y preguntó directamente a EDUARDO RAMÍREZ algunos tópicos del ejercicio público, dentro de la civilidad que caracterizó al evento.

Poco o nada se puede decir de la candidata del Movimiento Ciudadano (MC), KARLA IRASEMA MUÑOZquien solo se dedicó a cubrir su tiempo de exposición, inclusive trastrabillando en algunas ocasiones. OLGA LUZ ESPINOSA administró muy bien sus tiempos como sus alegatos. Por su parte, “El Jaguar” convertido en “Guardián de los Chiapanecos”, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, tuvo una muy buena cortesía para con sus dos competidoras mujeres.

¿PACO ROJAS O ÁNGEL TORRES?

Apueste, ¿a quién le va usted; a PACO ROJAS o ÁNGEL TORRES para la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez? Haga sus quinielas, porque los más dicen que el abanderado por Morena y el “Grupo Tabasco” es el indicado para suceder al “Modosito Morrallas” (CARLOS MORALES VÁZQUEZ) quién también tiene metidas las manos en la Elección de Estado o le apuesta al “Hijín” del otrora líder moral del PAN, VALDEMAR ANTONIO ROJAS LÓPEZ.

Por supuesto que “El Ángel de las Obras” lleva ventaja en la campaña por la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez con el aval del poder y el dinero, aunque la percepción deja ver que el popular PACO ROJAS tiene mucho arraigo y otro tanto de arrastre para poder ganar la alcaldía capitalina. El mismo ROJAS TOLEDO dice sentirse muy contento y mejor que en anteriores elecciones en las que ha participado. “La gente ha sido muy positiva y veo condiciones muy diferentes a otras elecciones porque en la calle me gritan: queremos un tuxtleco”.

El martes pasado, FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, mejor conocido como PACO ROJAS, ofreció una conferencia de prensa para anunciar la solicitud hecha al Presidente del Consejo Municipal en Tuxtla Gutiérrez del Instituto de Elecciones (IEPC) para que se convoquen a debates de propuestas entre él, ÁNGEL TORRES y SALVATORE COSTANZO, que hasta este día no sabemos si hay respuesta o los otros están dispuesto a debatir.

PACO dice sentirse muy bien porque “tenemos raíces y negocios en Tuxtla; pero también porque en colonias que no han sido muy a mi favor, he tenido una respuesta positiva de la ciudadanía”. Y, aunque no se muestra confiado, ROJAS TOLEDO deja ver que tiene muchas posibilidades de ganar esta vez, de otras cuatro que fue candidato y una Presidente Municipal de Tuxtla, después de ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ, VICTORIA ISABEL RINCÓN, que luego perdió JUAN CARLOS CAL Y MAYOR FRANCO a manos de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO que fue también Gobernador de Chiapas.

A pregunta expresa, PACO ROJAS respondió que ante la inseguridad que prevalece en Chiapas y el país, “es la primera vez en mi vida que tengo miedo, temor; pero no voy a pedir protección y me encomiendo a Dios”. Reconoció que hasta ahora no ha recibido amenaza de ninguna parte. “Soy un Tuxtleco que no se rinde”, dijo al final de la conferencia de prensa.

Por el lado de ÁNGEL TORRES CULEBRO, los medios de comunicación no hemos recibido ningún comunicado y menos invitación a una conferencia de prensa para exponer sus puntos de vista sobre la campaña o preguntarle sobre sus impresiones de lo que está sucediendo en el transcurso de la misma. Lo mismo sucede con la candidata a la gubernatura de Chiapas por el “MC-Fofo Fofo”, KARLA IRASEMA MUÑOZ, a quien poco se le ha visto, contrario al abanderado naranja a la Alcaldía de Tuxtla, SALVATORE COSTANZO CEBALLOS (SALVATUXTLA) que se muestra jovial y atento con los medios de comunicación y los ciudadanos de las más de 200 colonias que ha visitado en los últimos dos años y con mayor interés en estos diez días de campaña…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…