‘Equivocarse es de humanos’: Policía suspendido por video porno

“Es de humanos equivocarse y pedir perdón”, fue el mensaje con el que el policía Jorge Luis López Villegas acudió a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, para ofrecer disculpas tras ser suspendido por grabar un video sexual en el Metro.

En declaración a medios, el ex elemento policial admitió dedicarse a la venta de contenido sexual en plataformas digitales, al señalar como insuficientes sus ingresos como policía.

“Lo que yo gano en la Policía no me es sustentable para mantener a toda mi familia (…) yo antes de vender contenido hablé con ellos, les dije ‘me voy a dedicar a esto porque no me alcanza’”, declaró.

Al respecto, admitió que el número de suscriptores en sus plataformas incrementaron a raíz del polémico video con la youtuber Mujer Luna Bella, al igual que las críticas.

“Ahorita estoy recibiendo críticas, ayuda también, por parte de la comunidad (LGBT+) me apoya mucho por el contenido bisexual que yo hago”, comentó.

López Villegas fue suspendido como elemento de la SSC tras participar en un video sexual en el Metro, junto a la youtuber Mujer Luna Bella.

Tras el más reciente aumento salarial a policías, Villegas percibía un salario neto de 16 mil pesos mensuales en sus tareas de seguridad, frente a 40 mil pesos de ganancias como creador de contenido para adultos.

“(La venta de contenido) me ayuda a solventar la mayoría de mis gastos, los gastos médicos de mi tía, la universidad de mi hermana”, comentó.

Con información de 24 Horas

Foto. 24 Horas