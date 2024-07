En Puerto Progreso buscan destruir estatua de Poseidón

En otro evento surrealista de nuestro país, habitantes de Puerto Progreso, en Yucatán, hicieron un llamado para que el próximo 15 de julio acudan a la playa para destruir una estatua del dios griego “Poseidón”, pues lo culpan de causar severas inundaciones en la zona.

Todo comenzó cuando a finales de mayo pasado, se instaló esta estatua del dios de los mares, los habitantes comentaron que a consecuencia de ello, el dios maya del agua y de la lluvia conocido como “Chaac” se ofendió y como castigo ha enviado fuertes lluvias, ocasionando fuertes inundaciones.

Recordemos que antes del inicio de la temporada de lluvias, una gran parte del territorio mexicano sufrió por las altas temperaturas, causando en algunas zonas varias sequías. Para tratar de revertir el hecho, algunas personas de Puerto Progreso ofrecieron ofrendas al dios Chaac.

Ante la inminente llegada del huracán “Beryl” y de las fuertes lluvias que han azotado a la Península de Yucatán, en Facebook se convocó a un evento para destruir la estatua de Poseidón y llevar los restos como ofrenda al dios maya para que “calme su ira”.

Destrucción de Poseidón inició como broma

Actualmente, el evento que fue convocado para el próximo 15 de julio ya no se encuentra disponible en redes sociales, pero logró concentrar a poco más de 30 mil personas. Este hecho, que estaba tornándose más serio, obligó al organizador a salir a desmentirlo.

“Muchas gracias por su apoyo de verdad fue divertido ver que muchísimas personas se lo tomaron como un buen chiste y que logramos en unas horas llegar hasta 35,000 personas eso no lo esperaba y salir en 3 noticieros locales, pero he recibido muchos comentarios de odio y personas amenazando y no quiero que se descontrole los tqm a todos los que se divirtieron”, comentó el organizador identificado como Ángel Toledo.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas