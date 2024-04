PUNTO Y COMA;

Roger Laid

EL MIEDO, DE CABO A GENERAL

En estos seis años del gobierno del cambio, se ha observado un incremento en la cantidad de ataques dirigidos a funcionarios públicos, candidatos a edil, regidores, periodistas, activistas y políticos en general, el incremento se refleja en las últimas dos elecciones.

Expertos y muchos políticos están de acuerdo en que las elecciones de junio 2024 podrían ser las elecciones más violentas de la historia de México y más adelantes apuntaremos por qué.

El temor y la violencia son promovidos en el país ante la existencia de grupos de delincuencia organizada y la falta de autoridad; la violencia electoral se ve influenciada también por la polarización política y la amplia desconfianza que existe en los diferentes niveles de gobierno, es decir en las instituciones; esto ha provocado más confrontaciones y por la que se ha olvidado que el monopolio del uso de la fuerza es de estricta y competencia del Estado.

No solo es Guanajuato o Guerrero donde candidatos han perecido o atacados violentamente. La sombra de la violencia está en Chiapas y no distingue colores ni partidos; el candidato a senador Willy Ochoa es uno de los que ha padecido esto y lo ha denunciado reiteradamente sin respuesta favorable y esto no solo pone en evidencia a las autoridades, sino que, al no existir alguna respuesta, la sociedad rumora que el ataque fue actuado.

Las acciones en contra de candidatos son reflejadas en los medios nacionales de comunicación, pero no se observa que las autoridades intervengan en salvaguardar la integridad de candidatos y candidatas.

El panorama es desolador y la realidad es innegable: no se puede soslayar lo que está tangible y presente en diversos territorios de la entidad: la violencia.

También es innegable el estado de indefensión de candidatos, tirios y troyanos… Las campañas son acotadas por el miedo y el terror. ¿Y la autoridad?

–Insisto– la jornada electoral viene teñida de sangre y miedo, al menos que las autoridades realicen verdaderos operativos de seguridad que prometan la paz en los altos de Chiapas y varios municipios de la costa y frontera de Chiapas.

La información de lo que sucede en Chiapas, desde cualquier arista no favorece al orden institucional.

Los candidatos deben reforzar su seguridad personal o renunciar.

PUNTOS SUSPENSIVOS…

Parte de la división en el PVEM de Chiapas se la deben a Valeria Santiago, su líder, la otra es porque en ese partido la mayoría se creen capitanes, de esta forma entonces las negociaciones de los candidatos del verde en el estado están peleadas… Están más organizados los del PES liderados por Maya de León Villard.