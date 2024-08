El estado de derecho vulnerado

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

LA SOBERBIA DE LA 4T

El poder y el dinero pervierte y convierte a sus detentadores en soberbios, ególatras, desposeídos de sensibilidad humana y alejados del sentimiento social. Los vi en gobiernos priístas, panistas y hoy es una constante en los llamados “cuarta transformación”, específicamente en su Prejimiente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que todo lo quiere imponer por la fuerza y la sinrazón.

Ya lo había dicho desde las elecciones del 2006 CLAUDIO X. GONZÁLEZ, que LÓPEZ OBRADOR es un peligro para México. Cuánta razón tenía al ver cómo desde Palacio y las conferencias mañaneras, el entronizado “Jefe de Jefes” destruye las instituciones y por ende el país y la democracia. Primero acabó con todo el dinero y dispuso arbitrariamente de los dineros de casi 113 fideicomisos, con los que por mencionar algunos (FONDEN), dejó en la vulnerabilidad a los mexicanos.

LÓPEZ OBRADOR no tiene la razón o más bien la ha perdido porque lo mareó el poder, cuando provoca un que “El Estado de Derecho esté Vulnerado por el Poder Absoluto” que detenta el incipiente tirano. Hoy nadie le hace caso a la Constitución y violan constantemente sus preceptos al igual que las leyes secundarias que quieren interpretar a su modo y beneficio.

La Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación se está imponiendo desde una sola orden del Ejecutivo Federal que ostenta ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sin escuchar las voces de peritos en la materia que prevén un atentado a la justicia, la democracia y la división de poderes. Es el caso también del reparto de las diputaciones plurinominales que se quieren adjudicar mediante la aplicación del poder y la amenaza.

Ya se ha mencionado, analizado e interpretado el artículo 54 Constitucional que previene las formas de hacer el reparto equitativo de los 8% de sobre representación que es muy fácil de resolver. Si la coalición Morena, PT y PVEM obtuvieron 54 por ciento de votación y la alianza PRI, PAN, PRD, 46, esa es la ecuación para alcanzar un 8 por ciento más. Habría que ver cuánto le toca al Movimiento Ciudadano que no fue en alianza y sí presentó más de 200 candidatos a diputados, que las otras dos, “Seguiremos Haciendo Historia” y “Fuerza y Corazón por México”, no tuvieron.

Porque “la mentira es parte política de este sexenio 4T”, pues no es cierto que no mientan, no traicionen y no roben, cuando se han encubierto actos de corrupción como los 17 mil millones más otros 4 mil millones de pesos del fraude a la empresa de gobierno, “Seguridad Alimentaria Mexicana”, SEGALMEX, o el 82 por ciento de las compras y obras por adjudicación directa, violando la ley de Licitaciones.

El gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y él mismo, están metidos en el embrollo de la delincuencia organizada a la que han ofrecido “Abrazos; No Balazos” para que operen a su entero antojo y satisfacción a lo largo y ancho del país, que mantienen en un amplio control por más del 85 por ciento del territorio nacional. Pero el “Señor de Palacio” sigue de gritón, insolente, hostil y represor contra sus críticos, dice el periodista RAYMUNDO RIVAPALACIOS.

Solo que ahora, “El Duque de Macuspana” está paralizado, nervioso, inútil o exento de las operaciones de la DEA y el FBI en México; porque LÓPEZ OBRADOR se enredó en explicaciones sobre la detención de ISMAEL MARIO “El Mayo” ZAMBADA y JOAQUIN GUZMÁN LÓPEZ que le pueden descubrir sus relaciones con la delincuencia organizada y en particular con el Cártel del Pacífico/Sinaloa que presuntamente pagó las campañas de Morena en las elecciones del 2021.

En la política y la vida de un gobernante no hay casualidades, pero sí coincidencias como las que sin lugar a dudas se tienen entre LÓPEZ OBRADOR y la delincuencia organizada que le ha acusado de recibir millones de dólares para su campaña política de 2006, 2012 e inclusive 2018, que puede ser el bumerang que lo lleve a una carpeta de investigación desde la Secretaria de Estado del Gobierno de Estados Unidos y pueda terminar en una cárcel como GARCÍA LUNA al que tanto ha mencionado en sus mañaneras.

Habremos de ver todavía el mucho daño que LÓPEZ OBRADOR cause a las instituciones y el país en los menos de dos meses que le quedan de mal gobierno, porque pervirtió a todo su gabinete, sometió a sus caprichos a sus colaboradores y tiene la intención de terminar de destruir al Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), entre otros muchos más a los que detesta porque son contrapeso para la transparencia, rendición de cuenta, la anticorrupción y democracia, que a él no le gustan…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…