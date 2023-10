‘El Costeño’ revela que su restaurante en Acapulco quedó en ruinas

• Además señaló que la casa de su madre y de dos de sus hermanos están «devastadas».

México.- Javier Carranza ‘El Costeño’ reveló que su restaurante 7 Leguas quedó “en ruinas” tras el paso del huracán Otis en Acapulco.

Fue por medio de una entrevista al programa De Primera Mano que el comediante compartió la situación por la que atraviesa él y su familia.

“Ya no existe, se lo llevó Otis. El restaurante ha quedado en ruinas y no es el único, Acapulco de verdad está muy lastimado, me duele mucho, me lastima”, dijo.

‘El Costeño’ además señaló que tras lograr comunicarse con su familia se enteró que la casa de su madre y de dos de sus hermanos están “devastadas”.

“Por fin pude comunicarme con mi familia, me dicen que la casa de mi madre está devastada, la casa de dos de mis hermanos están devastadas, solamente una casa de mis hermanos le pasó daños menores.

Una sobrina le estalló una ventana de vidrio, de cristal en el cuerpo entonces tuvieron que suturarla, la tienen convaleciente”.

El comediante indicó que planeaba ir a Acapulco el domingo 22 de octubre, pero no pudo hacerlo debido a que “tenía lectura” con la producción de Tal para cual.

“Tengo que chambear porque tengo que hacer fuerte a los míos, tengo que reparar la casa de mi madre, tengo que darles a mis hermanos, tengo que reparar mi negocio y aparte pues haber que puedo hacer por los nuestros”, señaló.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial