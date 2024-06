Diego Luna dedica su libro biográfico a su padre

• También en el conversatorio se habló de cómo Alfonso Cuarón fue parte fundamental en la manera en la que Diego vio con otros ojos el cine

México.- El actor mexicano, Diego Luna, es la gran estrella de este jueves en la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), quien presentó en la Sala 1 del Conjunto Santander el libro «Diego Luna. La neta es chida, pero inalcanzable», desarrollado por Roberto Fiesco y Alejandro Magallanes. Ante un público nutrido, el actor, director y productor, dedicó en primera instancia este libro a su padre Alejandro Luna, arquitecto y escenógrafo que murió en el 2022.

«Mi papá me trajo al teatro y me sentó ahí sin que yo se lo pidiera. Sin total responsabilidad me dejó ver todo acerca de él. Y esa vida me fue envolviendo al punto de llegar aquí», acotó Diego, quien resaltó que desde siempre ha estado inmerso en el tema de las artes escénicas, partiendo de la invitación que le hizo Luis de Tavira cuando era niño. También confesó que a los 15 años de edad decidió independizarse y aunque su padre siempre le pidió que regresara a casa, quiso demostrarse a sí mismo que sí podía salir adelante (pero uno comete muchas pen…).

Compartió Diego que las charlas con Fiesco para desarrollar este libro fue de ocho sesiones, «básicamente fueron sesiones como de terapia donde este maestro me ayudó a recordar mi vida y ponerle orden, o sacarla de ese orden donde uno la coloca para que las cosas no duelan, se acomoden mejor o suenen más poéticas. Y de pronto el ejercicio de hacer esto, el recuento de la vida desde los dos o tres años hasta la fecha, fue bien bonito, confrontativo y duro, pues me tocó hacerlo después de que mi padre había muerto, hace poco más de un año».

Señala que tras estas confesiones se dio cuenta de muchas patrones, «de cosas que no dije, de cosas que viví y que no atesoré como hubiera querido. Y este libro me ayudó a hacer este trabajo». Se dijo agradecido Diego por esta oportunidad a través de este texto, el cual destacó, «fue vital para lo que viene en mi vida».

Diego, con 35 años de carrera, recordó que la televisión, el paso siguiente en su carrera, le sirvió para darse cuenta que quería contar otras historias, por eso fue que decidió ya no hacer más telenovelas, aunque reconoce que en la actualidad la televisión es una importante plataforma para los creativos jóvenes que desean contar sus historias.

También en el conversatorio se habló de cómo Alfonso Cuarón fue parte fundamental en la manera en la que Diego vio con otros ojos el cine donde además le surgió la necesidad de adentrarse en la dirección y la producción. Justo la cinta «Y tu mamá también» le marcó ese panorama. «Esta película fue un viaje para encontrar nuestro destino».

Finalmente, se hizo énfasis en que él es un creativo que utiliza su plataforma para darle voz a temáticas sociales. «En el cine cabe todo, si no funciona como un reflejo y si no se relaciona con quienes somos, pues no tiene sentido. Me viene involucrarme en cosas que me importan».

Con información de SUN

Foto: SUN