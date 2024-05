Desplazados de Chenalhó exigen salud y educación

– Viven en un campamento en Polhó, donde carecen de los servicios necesarios y temen por la inseguridad –

Desplazados de Santa Martha Chenalhó se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para solicitar a los gobiernos federal, estatal y municipal su retorno a sus comunidades.

En representación de los desplazados, Manuel Gómez Velasco, declaró a La Jornada que no han recibido lo correspondiente al Mejoramiento de Viviendas, carecen de acceso a atención médica y medicamentos, y pidió una escuela móvil para los niños, pues la mayoría no asiste a centros educativos.

“A la fecha no ha entrado la verificación de los daños y demandamos la presencia con vida de cinco compañeros desaparecidos desde el 18 de septiembre de 2022. No ha llegado la Comisión de Búsqueda de las personas desaparecidas, y como no es familiares de ellos, parece que no les importa la vida de cinco compañeros”, puntualizó.

Gómez Velasco exigió el respeto a la educación, a los derechos a la vida y a la salud, y demandó que no haya más desplazamientos, violencia ni feminicidios en las comunidades. También acusó que los integrantes del crimen organizado parecen estar protegidos por el ayuntamiento de Chenalhó.

Los desplazados actualmente viven en un campamento en Polhó, donde carecen de los servicios necesarios y temen por la inseguridad en la zona.

“Si no nos quieren dar solución, vamos a quedar en plantón. En total somos 278 personas desplazadas”, enfatizó. (Foto: Cuartoscuro)