Denuncia AMLO campaña de Azteca en su contra

– Rechazó que vaya a quitarle a Ricardo Salinas la concesión. “Nada de eso no somos represores ni autoritarios» –

En el marco de la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció una campaña en contra de su gobierno, encabezada por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Dichas diferencias con Grupo Azteca y el empresario Ricardo Salinas Pliego son por los adeudos fiscales que arrastra, cercanos a 70 mil millones de pesos, sin embargo, rechazó que se tenga previsto retirarle la concesión de la televisora. “Nada de eso” no somos represores ni autoritarios, que siga manejando la televisora con plena libertad.

En ese sentido, subrayó que esta diferencia por sus adeudos fiscales deberá resolverlo el Poder Judicial y los montos que adeuda.

Tras ironizar con el término acuñado por Salinas Pliego sobre los “gobiernícolas”, como llama a los funcionarios de su gobierno, dijo que “hay una campaña vulgar, grosera e injusta aprovechando un medio de comunicación concesionada, no deja de ser un medio concesionado, que se interesa para defender intereses particulares de una empresa”.

Además, dijo que la Afore que opera Grupo Azteca tiene otro adeudo de dinero de cuentas no reclamadas. Asimismo, refirió que sigue el litigio por el campo de Golf en Huatulco donde las diferencias versan sobre la vigencia de un contrato y la decisión de su gobierno de convertir ese terreno en un área protegida.

López Obrador afirmó que “no es ningún pleito, no es nada personal, pero hay una realidad. A partir de que se dan estas diferencias, empiezan las campañas en la televisora y de los periodistas cercanos a Salinas Pliego. Todo un grupo lanzados contra nosotros. No nos vamos pelear con nadie, no tenemos enemigos, hay adversarios”.

Para concluir consideró que al empresario no le importa que cambie de modo de parecer. Yo siento también lo mismo, ya veo que es recíproco, no va a cambiar manera de pensar.