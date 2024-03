Daniel Bisogno “reaparece” y manda mensaje en Ventaneando

• El conductor se encuentra presuntamente en terapia intensiva tras un choque séptico

México.- Luego de permanecer hospitalizado e intubado hace algunas semanas, Daniel Bisogno “reapareció” mediante un mensaje de voz en Ventaneando.

Durante la transmisión de hoy el conductor contó detalles de su recuperación y mencionó que aún le falta pero que ya está avanzando. Esto fue bien recibido por sus compañeros de programa Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente.

“Ya sabrás, en recuperación aquí en la casa todo el día, son terapias todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo y aquí estoy”, se le escucha decir a Daniel.

Y es que luego de permanecer intubado, el también actor agregó que aún le cuesta trabajo desplazarse.

“Todavía desplazarme no puedo porque no puedo subir bien, fueron muchos días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi al cien, pero todavía me falta un poco”, agregó.

Además, recordó sus anteriores hospitalizaciones y mencionó que se siente mejor que las otras ocasiones.

“Estoy mejor que las otras veces, creo yo. Todavía estoy flaquito. Para cualquier cosa que quieran que diga y eso, pues estoy puesto”, declaró.

Pero eso no fue todo ya que agradeció a Chapoy pues la llamó un “ángel” durante el proceso que pasó en el hospital.

“Mil gracias, mil gracias por todo. Ya sabes a todo lo que me refiero, mil gracias de verdad. Te apareciste en mi vida como un ángel”, le dijo a Pati Chapoy.

Aunque se escucha bien los conductores mencionaron que esperarán a que las condiciones sean optimas para que Daniel Bisogno pueda reincorporarse al programa de espectáculos.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial