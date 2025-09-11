Critican lujos y excesos de funcionaria de Turismo

– Acusan a Zita Rousarova de viajar en jet privado y mezclar giras personales con actividades oficiales en Chiapas –

La subsecretaria de Turismo de Chiapas, Zita Rousarova Hegrova, ha sido señalada por llevar un estilo de vida que dista mucho del principio de austeridad promovido por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Originaria de República Checa, Rousarova ha causado controversia al presumir en redes sociales su asistencia a eventos ajenos a su labor oficial, como un reciente viaje de Monterrey a Cancún en jet privado, situación que ha generado inconformidad entre el sector turístico chiapaneco.

Según diversas fuentes, no es la primera vez que la funcionaria mezcla actividades personales con su agenda institucional. Se le ha acusado de utilizar recursos y giras oficiales para incluir a familiares y acompañar a su esposo —servidor público en el CONECULTA— en recorridos por el estado.

Los cuestionamientos aumentan debido a los resultados limitados que ha mostrado la Secretaría de Turismo en los últimos periodos vacacionales, donde se ha observado un estancamiento en los indicadores de afluencia y derrama económica.

Críticos aseguran que, mientras el sector enfrenta retos importantes para su reactivación, el enfoque de la subsecretaria parece estar más en sus beneficios personales que en impulsar verdaderamente la promoción turística de Chiapas.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte de la dependencia estatal. (Foto: Redes sociales)