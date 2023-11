Crecer como artista es alimentar y eliminar cosas: Girl Ultra

Nan de Miguel es una de las artistas más sobresalientes del R&B en México pero ¿cómo ha sido su crecimiento en la música y en el que Alicia Keys y Brandy han formado parte?

“Girl Ultra es un espacio de juego para mí, para experimentar sonidos y cosas que me inspiran y encontrarle un hilo conductor, que es mi voz y dejar entrar y salir géneros conforme me vaya inspirando e impactando”, mencionó la cantante en entrevista con 24 HORAS.

Y es que en su repertorio ha lanzado tres LPs de forma independiente y ha colaborado con nombres como Little Jesus, Ximena Sariñana y hasta Cuco, pero su crecimiento no solo es de forma profesional.

“Esa evolución como artista ha estado super ligada a lo que he hecho. Siento que me hizo crecer como mujer. Ha sido una recopilación de errores, experiencias y me divierte ese proceso de equivocarme. Siento que está ligada a mi filosofía de vida”, reflexionó.

A diferencia de otros artistas, Girl Ultra menciona que su llegada a la música se dio por simple gusto pues en su casa escuchaban a agrupaciones como Chac Mool y hasta Flans.

“Aprendí a ver la música como un todo y sin ningún juicio. Eso fue lo que me detonó la chispita para ser lo que soy hoy”, agregó.

Además comparte los aprendizajes que ha tenido al ser artista independiente.

“El sentido de independencia te convierte en todólogo. Mis amigues independientes saben hacer de todo y resuelven a como dé lugar. Eso te da bases para que cuando llegues a un label tengas los cimientos”.

Nan lanzará mañana el nuevo sencillo Oggy, dedicado a su perro el cual será un buzz single pero también ya está trabajando en su próximo álbum en el que estará involucrado el dúo electro funk Chromeo.

Además, se alista para su show en solitario para este 10 de noviembre en el Auditorio BB.

A sus 27 años, Girl Ultra ya ha tenido dos eventos únicos en su vida. Una fue el ser telonera de la cantante Alicia Keys y otra el haber convivido con la artista R&B Brandy en Los Ángeles.

“En una mansión en Los Ángeles estábamos en un camp y de repente me dicen ‘Brandy está a 15 minutos’. Ella llegó y se sentó en el piso y ya estaban tocando varios. Se puso a cantar y se armó un jamming y mientras cantaba algo ella se volteó y me dijo ‘tienes algo. Fue algo surreal”.

En cuanto a su participación en el show de Alicia Keys en mayo mencionó: “Estuvo chistoso ya que cada que viene un artista hay propuestas de quién puede ser el abridor, el artista al final escoge y para ella mi música era lo que más quedaba con su show y aprendí mucho. Platicamos brevemente y vi todo lo que implica tener un equipo de su nivel”.

Finalmente, Girl Ultra comparte cómo es su relación con su hermano, el influencer Paco de Miguel. “Es mi mejor amigo. A pesar de que hacemos cosas diferentes, nuestra creatividad surgió en los mismos lugares. Siento que ahora que somos adultos hay un intercambio de información. A mi me gusta mucho la comedia y a él le encanta la música; siempre ha sido mi bufón personal y eso es muy purificador”, concluyó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas