Colectivas feministas denuncian a funcionarios acosadores de Sinaloa

México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el “8M”, las colectivas feministas “La Costilla Rota ” y “Se Buscan Feministas” denunciaron públicamente el acoso sexual de Enrique Inzunza Cázares, candidato de Morena al Senado de la República por Sinaloa, pues acusaron que su aspiración viola la Ley 3 de 3, que prohíbe a un ciudadano ser servidor público si cometió algún delito sexual.

Cabe mencionar que, Inzunza Cázares cuenta con una carpeta de investigación por acoso sexual, y es que en 2018 hostigo a sexualmente a una jueza, cuando él era Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

La dirigente de Se Buscan Feministas, Noemí Rivera, acusó que en Sinaloa existe una red de servidores públicos acosadores, y está sería liderada por Inzunza Cázares, pues denunció haber sido víctima de acoso por parte de Antonio Aguilar Gómez, director Regional de la Secretaría del Bienestar.

“Estamos aquí porque mi vida y la de mi familia corren peligro, mi dignidad de persona y mujer han sido violentadas, pisoteadas e ignoradas por el gobernador de mi estado, quien encabeza la red de acosadores es Enrique Inzunza Cázares, quien pretende llegar por la vía plurinominal al Sendado de la República, y no pisar la cárcel bajo el fuero constitucional”, resaltó.

En tanto, Noemí señaló que tras haber puesto la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la violencia que sufrió, ha recibido amenazas de todo tipo, “eso no me acobardara, ni me empequeñece, al contrario se han convertido en el impulso para que mi voz viva”, concluyó.

