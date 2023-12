César Bono gana caso; inquilina deberá pagarle y desalojar

• El actor César Bono dio a conocer que tras la intervención de las autoridades su inquilina deberá desalojar su propiedad y pagarle las rentas atrasadas

México.- El actor César Bono ganó el caso contra una inquilina suya, quien además de pagarle las rentas atrasadas deberá desalojar el departamento.

“Ya va a tener que salir, va a tener que pagar”, destacó.

Bono explicó que será hasta después de que Jessica López Rivera salga del departamento que interpondrá la demanda para exigirle el pago de la renta, de lo contrario, irá a la cárcel.

“Yo no sabía, pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara hasta que la echara fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho Jessica, pero o pagas o hay cárcel, así son las leyes no es que así sea yo”, dijo en entrevista.

De no desalojar pronto, Jessica López sería sacada con el uso de la fuerza pública.

Fue en noviembre pasado cuando César Bono denunció mediante un video que una mujer habitaba ilegalmente una propiedad suya en el municipio mexiquense de Huixquilucan.

Expuso que López Rivera había pagado un año de renta de manera anticipada y sin que él se lo pidiera, pero que después, ya iniciado el 2023 dejó de pagarle, negándose a entregar el departamento.

Con información de Excélsior

Foto: Vecinos