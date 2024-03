Ceci Flores aguarda por segundo día a las afueras de Palacio Nacional

Luego de que a Ceci Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, se le negó el acceso a Palacio Nacional para entregar una pala al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la madre buscadora acudió por segundo día consecutivo a las afueras del recinto.

Vestida ahora como beisbolista, la integrante de este colectivo señaló que como madre buscadora no quiso recibirla, pero ha visto que a los beisbolistas sí los recibe con las puertas abiertas, por lo que espera que ahora sí le pueda entregar esta pala simbólica.

“El día de hoy no vengo como madre buscadora, sino como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a madres buscadoras, sino beisbolistas”, mencionó Ceci Flores a los medios de comunicación.

Además de ello, también recalcó que si esta pala no es entregada directamente al presidente López Obrador, no se la va a entregar a nadie más, ni dejársela a otra persona. Esto en respuesta a los dichos del presidente, quien pidió que “se la dejara ahí”.

Recordemos que el pasado lunes 18 de marzo, Ceci Flores buscó entregar esta pala al presidente debido a la obligación de su Gobierno de atender el tema de las desapariciones forzadas y que esta tarea no le corresponde a la sociedad civil.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas