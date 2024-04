Candidata de MC tiene miedo de recorrer Chiapas

– Karla Muñoz confirmó que pedirá seguridad a la Guardia Nacional, previa autorización del Instituto Nacional Electoral –

En su arranque de campaña, Karla Irasema Muñoz Balanzar, candidata a la gubernatura de Chiapas por Movimiento Ciudadano (MC), expresó su preocupación por el clima de violencia en el estado y manifestó que tiene miedo de recorrer los municipios.

A poco más de cuatro días del inicio oficial de las actividades proselitistas, Muñoz Balanzar confirmó que está considerando solicitar seguridad a la Guardia Nacional, previa autorización del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó La Silla Rota.

Aunque aún no ha detallado su agenda, la candidata señaló que pronto visitará su municipio natal, Tuxtla Chico, y destacó que actualmente no cuenta con seguridad, aunque agradece no haber recibido amenazas.

En su discurso, enfatizó su intención de establecer un gobierno transparente y participativo en el estado, abordando temas como educación, salud, infraestructura, medio ambiente, el campo y la diversidad cultural.

En el ámbito educativo, propuso la creación de plazas docentes para zonas indígenas, la reducción de costos de inscripción y un fondo económico para este fin, así como más apoyo para material didáctico.

En cuanto a infraestructura, Muñoz Balanzar aseguró que, de resultar victoriosa en las próximas elecciones, todas las obras se licitarán entre empresas locales.

Frente a las críticas sobre su nivel de reconocimiento público, la candidata afirmó tener confianza en Dios y en la sociedad que busca el cambio, reafirmando su compromiso con Chiapas y su convicción de poder lograr cambios positivos.

Como enfermera de profesión y madre de cuatro hijos, enfatizó que su único objetivo es buscar lo mejor para Chiapas, reconociendo los retos que enfrenta, pero expresando su confianza en poder superarlos. (Foto: Tiempo y Forma)