Britney Spears responde fuerte a Ozzy Osbourne y familia

• Luego de las duras críticas a su persona, Britney Spears respondió fuertemente a Ozzy Osbourne y compañía

Estados Unidos.- Ozzy Osbourne, quien fuera vocalista de la banda Black Sabbath, criticó, junto a su familia, los videos que Britney Spears sube a sus redes sociales, donde la mayoría de las veces aparece bailando. Los comentarios, de forma natural, trajeron una respuesta de la cantante para el cantante y el resto de los Osbourne.

Fue a través del podcast que el músico tiene junto a su familia que habló sobre los videos que la reina del pop sube a su cuenta de Instagram. “Cada maldito día“, espetó, y se le sumaron Sharon y Kelly, esposa e hija, respectivamente, tachando lo que hace Spears como “triste” y diciendo que: “Es desgarrador. Me siento mal por ella“.

Como sucedería naturalmente dada la polémica, Britney Spears respondió duramente ante las críticas de Ozzy y compañía. En una publicación extensa a través de Instagram, la cantante externó:

“Número 1) Raras veces me pongo a bailar… y número 2) ¡No soy para nada pobre! ¡Tengo más ligadura en mi dedo izquierdo del pie que cualquier hombre adulto o mujer adulta en la tierra! Si no me creen, ¿cuánto piensan que pueda seguir haciendo todo esto?”

Agregó, ironizando, a propósito de la parte crucial de las críticas, que:

“¿Sería mejor un enfoque condescendiente como invitar a esas mismas personas a mi clase y dejar que vean cómo mis estudiantes están alimentando y viviendo sus vidas? Es bueno para el alma y, francamente, no es condescendiente en absoluto, es ser… un listillo, ¡y esos suelen ser bastante atractivos!“

Parte de su discurso escrito se enfocó en destacar el dejar ser y dejar vivir. No avergonzar a los demás ni “desmoralizarles” a la vez que se les está brindado ayuda. “Personalmente creo que ser lo suficientemente vulnerable para pedir ayuda o inspiración es increíblemente bello, pero, irónicamente, en este mundo en que vivimos, en el que la gente es sumamente cruel, hay que ser extremadamente cautelosos con las personas que dejamos entrar en nuestros círculos y en nuestros corazones”, reflexionó.

Finalmente, entre la burla y la ironía, tal como se le caracteriza, concluyó su comunicado diciendo: “¡¡¡Voy a hacer una sesión de fotos con Kate y decirle a la familia Osbourne que es la familia más aburrida conocida por la humanidad (y así mandarlos) a la mierda amablemente!!!”.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial