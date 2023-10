Britney Spears menciona que su libro no es para dañar a nadie

• Spears mencionó que los titulares que ha visto de su libro no le han gustado

México.- Luego de que un extracto del próximo libro de Britney Spears sacara a relucir que la cantante vivió un aborto durante su relación con Justin Timberlake a principios de los 2000, la interprete de “Lucky” mencionó que su intención no es lastimar a nadie con el contenido.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Spears mencionó que los titulares que ha visto de su libro no le han gustado y no se ha sentido bien con ello.

“¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera!. Esa era yo entonces… ¡eso está en el pasado! No me gustan los titulares que leo… ¡es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años!”, se lee en su statement.

Con ello Britney menciona que este libro es borrón y cuenta nueva de lo que vivió y que con la salida de este dará inicio una nueva historia.

“Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡es tonto y tonto! ¡He seguido adelante desde entonces!”, concluyó

Con información de 24 Horas

Foto: Especial