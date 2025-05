Bárbara de Regil acusa a Memo del Bosque por presunto acoso

• De Regil relató que los hechos ocurrieron hace varios años mientras discutía con el fallecido productor de Televisa sobre proyectos profesionales

México.- La actriz Bárbara de Regil ha acaparado de nueva cuenta la atención de las redes sociales, ello tras acusar al fallecido productor Memo del Bosque de presunto acoso.

Bárbara de Regil volvió a cobrar relevancia en redes sociales, esto luego de que la actriz mexicana confesó durante el reality show Secreto de Parejas que se sintió presuntamente acosada por el productor Memo del Bosque, quien falleció el pasado 7 de abril tras una batalla de ocho años contra el cáncer.

De Regil relató que los hechos ocurrieron hace varios años mientras discutía con el fallecido productor de Televisa sobre proyectos profesionales, cuando presuntamente la intentó besar de manera inapropiada, lo que ella describió como una experiencia desagradable. “Todavía me acuerdo y me da mucho asco”.

De igual manera, refirió que no haber correspondido al gesto le costó una oportunidad laboral.

«Me citó para ver un proyecto; se paró en frente de su escritorio, yo me paré para despedirnos, como para irme y ahí se me aventó con la boca abierta. Y así. Aparte tenía fotos de su mujer en el escritorio. Y me fui, nunca me hablaron para nada!», aseguró De Regil en el programa.

Estas palabras desataron varias reacciones, en especial porque algunos han referido que por qué se esperó hasta que muriera Memo para decirlo y no cuando aún estaba vivo.

Por lo anterior, es que la intérprete de ‘Rosario Tijeras’ recurrió a su cuenta de Instagram para dar detalles sobre su confesión.

En un clip que compartió en sus stories, Bárbara indicó que dio a conocer este suceso ya que hasta hace un año el miedo de lo que sufrió ya había desaparecido.

“En ese momento no me sentía lista porque tenía miedo, miedo por el poder de alguien arriba y no me atrevía a decir el nombre. Hablar de un abusador no es fácil, no importa que hayan pasado tres días o 10 años; daba miedo contar de mi abuso y de este señor que me intentó besar hace tiempo. El año pasado algo pasó en mí en donde dije: «Ya no me da miedo».

De igual manera, señaló que una de las razones para no quedarse callada fue su hija y otras niñas que puedan pasar por una situación así, a que no deben quedarse calladas.

“Cada quien rompe el silencio cuando puede y cuando quiere y creo que cuando lo haces, no por vengarte, sino por liberarte. Si eso le hicieran a Mar, me gustaría que lo dijera y que no tuviera miedo. Esa es una de las razones por las que decidí hablar, el ejemplo a Mar”, señaló.

Después de las polémicas declaraciones, la ex esposa de Memo, Mónica Noguera, dejó clara su postura al respaldar públicamente a Del Bosque frente a los señalamientos. Esto ocurrió incluso después de la respuesta del abogado Guillermo Pous, representante legal de Vica Andrade, viuda de Memo. Pous emitió un mensaje contundente en el que calificó a Bárbara de presuntamente intentar dañar la reputación del productor.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial