Bad Gyal rechaza perrear con Rauw Alejandro

España.- La cantante española Bad Gyal se volvió tendencia en redes sociales debido a que rechazó perrear con su colega, Rauw Alejandro. Esto en medio de uno de los shows que ofreció el interprete de “Todo de ti” en el Coliseo de Puerto Rico mejor conocido como el “Choli”.

Como parte de Club Saturno, Rauw Alejandro tuvo una serie de invitados a sus presentaciones y una de ellas fue Bad Gyal quien en los últimos meses se ha convertido en una sensación gracias a su tema “Chulo pt.2” en el que la acompañan Tokischa y Young Miko.

Pero en esta presentación la originaria de España y el de Puerto Rico interpretaron “Zorra”, uno de los temas de Alba Farelo en el que el ex de Rosalía participó pero tras esto Rauw mencionó que Bad Gyal no quiso perrear con él mientras interpretaba el track.

“Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, se escucha decir a Alejandro.

A lo que ella respondió. “No, no, no. A mi que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, esto mientras caminaba sobre el escenario alejándose del puertorriqueño.

Tras la respuesta, Rauw mencionó que estaba soltero y que no habría problemas. Pero la española cerró el tema de forma tajante.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, finalizó.

Esto generó opiniones divididas pues muchas estaban del lado en que Bad Gyal hizo bien y calificaron de este acto como acoso, mientras que otros mencionan que “desaprovechó” la oportunidad con Rauw Alejandro.

La española está próxima a lanzar su álbum debut La Joia en enero por lo que la originaria de Barcelona emprenderá una gira en varios puntos del mundo y que en México se presentará en el festival AXE Ceremonia.

