Anuncian la fecha de estreno de la secuela de Tortugas Ninja: Caos Mutante 

México.- Paramount sorprendió a los fans de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello, tras anunciar la fecha de estreno de la secuela de ‘TMNT: Mutant Mayhem’ (Tortugas Ninja: Caos Mutante).

Este miércoles medios dieron a conocer que Paramount entregó una actualización sobre su calendario de estrenos a futuro, dentro de los cuales reveló la fecha de estreno de la segunda parte de Tortugas Ninja: Caos Mutante (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem).

Según lo detallado, este será para el 9 de octubre del 2026 y contará nuevamente con la dirección de Jeff Rowe y con la productora de Seth Rogen, Point Grey Pictures.

Si bien no se detalló quiénes conformarán el elenco que dará voz a los cuatro hermanos que luchan contra el mal en la ciudad de Nueva York; esta segunda entrega continuará la historia de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello, quienes se proponen a ganarse el corazón de los neoyorquinos, con el fin de ser aceptados como adolescentes normales realizando actos heroicos, por lo que se enfrentan a un misterioso sindicato del crimen, que no solo del Caos Mutante sino de la nueva serie Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la cual servirá de puente entre ambas entregas cinematográficas.

Esta serie animada se estrenará a mediados de este año en el streaming Paramount+, teniendo al escritor de The Mandalorian y Thor: Ragnarok, Chris Yost, como productor ejecutivo junto al director de Blue Eye Samurai, Alan Wan.

Y se espera que sea bien recibida, pues vale destacar que la primera parte, de ‘TMNT: Mutant Mayhem’ recaudó $180.5 millones con un presupuesto de $70 millones, y la franquicia de ‘Ninja Turtles’ superó los $1 mil millones en ventas de productos en 2023.

Es por ello que, para ir calentando motores ante el ansiado estreno, de momento puedes disfrutar de la primera película, que desde este 25 de febrero llegó al catálogo de Paramount Plus en Latinoamérica, sin costo extra.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial