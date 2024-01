AMLO proyecta un crecimiento anual en el sexenio de 1.3 %

• El presidente López Obrador dijo que su Gobierno “logrará la hazaña” de cerrar el sexenio, pese a la crisis y la pandemia, con un crecimiento anual de 1.3%

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó un crecimiento anual de 1.3 por ciento en su sexenio.

Atribuyó su expectativa al modelo de “apoyar abajo para fortalecer el ingreso” y con ello reactivar la economía.

“Va a ser una hazaña, no solo porque vamos a crecer aunque sea poco, 1.3 anual, sino porque hay una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso. No solo es crecer sino distribuir y ahora es muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes”, sostuvo.

El producto interior bruto (PIB) creció 2.1 por ciento en 2018, pero se contrajo 0.3 por ciento en 2019, el primer año de la presidencia de López Obrador, según las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México fue uno de los países de Latinoamérica que tardó más en recuperar su PIB tras la pandemia de COVID-19, pero en 2021 su economía repuntó 6.1 por ciento y en 2022 un 3.9 por ciento.

La economía se elevó 3.4 por ciento hasta el tercer trimestre de 2023, pero López Obrador confió en un incremento de 3.5 por ciento cuando el Inegi reporte su primera estimación oportuna el 30 de enero.

“Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada, la economía está bien, vamos a seguir creciendo, mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5 por ciento, eso fue lo que dije del año pasado”, indicó.

Aunque analistas han advertido de riesgos para la economía mexicana porque este año coinciden las elecciones de México y Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump (2017-2021) podría volver al poder, el gobernante mexicano rechazó peligros.

Veo bien la economía del país, afortunadamente, no vemos ningún riesgo en lo interno, tampoco ningún factor externo que pueda llevarnos a una crisis en lo económico, pero, desde luego, no sabemos, quién iba a imaginar lo de la pandemia”, comentó.

El presidente criticó a los analistas, bancos y organismos internacionales por pronosticar que México crecerá entre 2 y 2.5 por ciento este 2024, al argumentar que “siempre” comienzan el año con proyecciones bajas y las suben conforme avanza el tiempo.

Los economistas, los técnicos, todavía con influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas. No sé si dan cuenta cómo se manejan los pronósticos de crecimiento, cómo empiezan”, apuntó.

Con información de EFE