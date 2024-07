AMLO dejará a medias El Insurgente: se terminará en diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará a medias el tren “El Insurgente”, pues su construcción concluirá en diciembre.

Este miércoles, y sin pregunta de por medio, el mandatario dijo que el proyecto que conecta a Toluca con la Ciudad de México no se terminará en su administración, pero inaugurará otro trecho en septiembre:“Ese tren lo vamos a inaugurar a finales de agosto, principios de septiembre hasta la estación Santa Fe (…) ese también se va a terminar hasta Santa Fe y yo espero que a Tacubaya (sic) pasando Vasco de Quiroga, hasta a Observatorio (…) va a estar, yo creo que en diciembre a más tardar”.

A la par dijo que el último trecho de la obra, de Santa Fe a Observatorio dijo que se han tenido dificultades, incluso políticas, y que el proyecto es complejo ya que “lleva puentes atirantados”.

Hace 5 meses (27 de febrero) durante un recorrido de supervisión del segundo tramo de la obra, que va de Lerma a Santa Fe, el mandatario anunció que la entrega completa de El Insurgente sería en agosto.

Ese día compartió un clip en su cuenta de X (@lopezobrador_) en el que aparece acompañado de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez y del titular de Infraestructura, Jorge Nuño, frente a quienes habló de la conclusión del proyecto y su costo:

“Hoy en viaje de supervisión llegamos hasta la estación Santa Fe y en agosto inauguraremos todo el sistema hasta la terminal de Observatorio (…) es una obra que va a significar una inversión que no gasto de cerca de 100 mil millones de pesos. Y no es deuda, es presupuesto público. Cómo rinde el dinero cuando no hay corrupción”.

Sobre el proyecto, López Obrador comenta que el tren cruzará por el Cerro de las Cruces, sitio donde se libró una de las batallas más conocidas de la Independencia.

A su vez indicó que en su primera etapa que lleva 5 meses, El Insurgente ha transportado a más de 10 mil personas entre la terminal Zinacatepec y la estación Lerma.

Por su parte, el titular de Comunicaciones dijo que ese día se recorrió el “Bi Túnel”:

“Estamos en los 10 kilómetros que unen la estación de Lerma que se conectará con Santa Fe. Esto ya había sido terminado desde el año pasado, ya pudimos hacer algunas pruebas por eso es que el tren ya puede circular a una buena velocidad (….) se va hacer 45 minutos desde Zinacatepec a Observatorio”.

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez director de Banobras reportó que el Tren ha movido en 4 meses de operación:

“Un millón 962 mil pasajeros ya transportados desde Zinacatepec a Lerma; normalmente son 10 mil pasajeros. Estamos muy cercas (sic) ya de romper los 2 millones de pasajeros y ha sido un buen servicio porque nunca se ha interrumpido”.

Y detalló que cuando sea inaugurado el servicio completo se contempla un transporte diario de 80 mil personas, pero podrían ser más.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro