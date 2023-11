Alza a la electricidad generó rebote inflacionario: expertos

México.- El fin del subsidio por la temporada de calor a las tarifas eléctricas en 11 ciudades del país impulsó un repunte en la inflación general durante la primera quincena de noviembre, coincidieron analistas financieros. Después de que los precios de la electricidad aumentaron 4%, hubo un incremento en los precios, explicó Ivan Arias, analista de Citibanamex.

La inflación general de la primera mitad de noviembre se ubicó en 0.63% a un nivel quincenal y en 4.32% a tasa anual, abundó. “El aumento estacional de las tarifas eléctricas y de los precios de algunos servicios, así como mayores precios de los alimentos, fueron los principales motores del aumento”, destacó el economista.

Citibanamex resaltó que los precios de los productos agropecuarios registraron un aumento de 1.03% quincenal, impulsados por un alza en el precio del huevo, tomate verde y el jitomate. En tanto Alejandro Saldaña, director de análisis económico de Bx+ agregó que el alza de la electricidad eclipsó la baja de los precios de las gasolinas y el gas LP.

Comentó que sí hubo una caída de precios en el indicador de algunos precios subyacentes muy probablemente por la temporada de El Buen Fin mientras hubo alza en servicios turísticos por el puente vacacional del 20 de noviembre.

Saldaña dijo que la desaceleración de la baja inflacionaria puede revisarse por varios factores como la apreciación cambiaria, un aparente enfriamiento en el consumo de bienes. Bx+ proyectó que la inflación puede tener un rebote al cierre de año particularmente por los rubros de energía, y retomaría su nivel descendente a partir del primer trimestre de 2024.

“Prevemos que la inflación vuelva al rango de tolerancia del Banco de México (3%) hasta el primer trimestre de 2025”. El análisis resaltó que en su último anuncio de política monetaria, Banxico ajustó la guía a “será necesario dejar la tasa objetivo en su nivel actual por cierto tiempo”, cuando antes afirmaba que esto sería por un periodo prolongado”.

Por su parte Jessica Roldán, de Casa de Bolsa Finamex, abundó que los genéricos con mayores incidencias fueron la electricidad, huevo, transporte aéreo, tomate verde y jitomate. Mientras señaló que los genéricos con menores incidencias fueron Limón, Cebolla, Hoteles, Gasolina de bajo octanaje y Aguacate.

“En general, estas cifras no son positivas ya que reafirman que la inflación de servicios continúa exhibiendo persistencia y exacerban los efectos base esperados en la inflación no subyacente hacia los últimos meses del año”, señaló. Puntualizó que dados los acontecimientos recientes en términos de política monetaria, no creemos que los datos publicados ayer “impliquen un reto para el Banco de México por ahora”.

En este sentido, continuamos a la espera que el banco central recorte su tasa de referencia en 25 puntos base en su reunión de marzo de 2024, finalizó Roldán. La inflación general anual se ubicó en 4.32 por ciento. En la misma quincena de 2022, la inflación quincenal fue de 0.56 % y la anual, de 8.14%. En el caso del índice de precios subyacente incrementó 0.20 % a tasa quincenal y 5.31 % a tasa anual.

Y sobre el índice de precios no subyacente presentó un aumento de 1.96 % quincenal y de 1.41 % a tasa anual. Dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal, los precios agropecuarios subieron 1.03 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.77% en los primeros días de noviembre, destacó el Inegi.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial