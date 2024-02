Alibaba y GS1 México anuncian acuerdo para impulsar a PyMES 

• México y Alibaba presentaron su más reciente alianza para impulsar a emprendedores mexicanos dentro de su plataforma

México.- Desde su sede ubicada en el Estado de México, GS1 México presentó su más reciente alianza con Alibaba.com para fortalecer el comercio digital B2B dentro del mercado mexicano, y así, impulsar los distintos proyectos y productos de los empresarios locales.

Con el apoyo y respaldo digital de Cajanauta, agencia dedicada a la optimización de los marketplaces, se busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) para colocar sus productos dentro de la plataforma de Alibaba, y conectar con distintos mercados tanto a nivel nacional como internacional.

Conectado de manera remota desde China, Stephen Kuo, presidente de Alibaba en América del Norte, destacó el importante crecimiento que ha tenido el mercado mexicano dentro del mundo del marketplace, además de mencionar que nuestro país es la segunda base de usuarios más grande en América Latina y la quinta a nivel global.

“A lo largo del tiempo, Alibaba.com se ha posicionado como la solución global de ventas -all in one- que se enfoca en mejorar la eficiencia del comercio gobal, así como un facilitador para que las PyMEs hagan negocios en cualquier parte del mundo”, mencionó Stephen Kuo respecto a su nueva alianza con GS1 México.

Debido a la gran cantidad de compradores y vendedores que existen en nuestro país y del crecimiento que ha tenido el comercio electrónico en México, Mattia Miglio, director del desarrollo de negocio de Alibaba en América del Norte, señaló que esta alianza permitirá a los nuevos emprendedores posicionar su producto tanto a nivel local como a nivel internacional.

“Alibaba es una plataforma sin comisión debido a que genera leads entre los compradores y los vendedores. Es la plataforma líder de comercio B2B a nivel mundial, tenemos más de 40 de millones de compradores activos en todo el mundo, además de más de 200 mil vendedores en distintos países del mundo”, detalló Mattia Miglio.

Dentro de la plataforma, los usuarios podrán encontrar diferentes herramientas para poder llevar sus productos a distintas regiones del país, así como la oportunidad de poder exportarlos a otros países.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial