ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS: 90 AÑOS CAMBIANDO VIDAS

Carlos Hiram Culebro Sosa

El pasado 10 de junio se conmemoró el 90 aniversario de la fundación mundial de Alcohólicos Anónimos (AA), reafirmando su compromiso con la recuperación de personas afectadas por la enfermedad del alcoholismo en todo el orbe. Más que un aniversario más, esta fecha destaca el profundo impacto social que AA ha tenido desde su llegada.

Fundada en la Unión Americana el 10 de junio de 1935 en Akron, Ohio, por Bill W. y el Dr. Bob, ha crecido a una comunidad con más de dos millones de miembros en más de 187 países. En México existen más de 14 mil grupos y un aproximado de 10 mil miembros en recuperación.

A través de eventos conmemorativos que fueron organizados en todo el mundo, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C., que es la representación legal en nuestro país de Alcoholics Anonymous Word Servis, con sede en Nueva York, celebró no sólo la longevidad de AA, sino la transformación de millones de vidas gracias a un enfoque basado en el apoyo mutuo, la espiritualidad y los principios fundamentales del programa “los doce pasos”.

La innovación siempre ha estado presente en AA desde su fundación, cuando la gente todavía escribía volantes mecanografiados. Hoy, la comunidad AA se mantiene interconectada de manera constante, de forma presencial y también gracias a diversas redes sociales. De esta manera la transformación tecnológica es la clave para la evolución, el posicionamiento y crecimiento sostenible de la organización, salvaguardo siempre su objetivo principal: llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.

AA ha demostrado ser mucho más que un simple programa de ayuda, es un movimiento global que ha cambiado millones de vidas, brindando una esperanza real y duradera a quienes enfrentan la enfermedad del alcoholismo y otras adicciones. Desde sus inicios, AA ha apostado por un enfoque basado en la experiencia, la esperanza y la ayuda mutua; promoviendo el programa de los doce pasos y un modelo de apoyo que ha sido reconocido internacionalmente por su efectividad y carácter humanista.

Para el Mtro. Juan Arturo Sabines Torres, Presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, “…uno de los pilares fundamentales de AA y su historia ha sido, y seguirá siendo el respeto al anonimato. Este principio ha sido la clave para que personas de toda condición social, etnia, género, orientación o identidad sexual, religión, ideología política, puedan convivir en igualdad, confianza y respeto. Gracias a esta tradición, AA ha creado un espacio inclusivo donde la diversidad es una fortaleza, permitiendo que la ayuda llegue a todas las personas en todos los espacios de la sociedad, sin exclusiones ni discriminaciones”.

El pasado día 10, Sabines Torres destacó también que “…la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, AC, se mantiene firme a sus tradiciones y principios, que el programa de AA no está afiliado a ninguna religión, institución política ni movimiento social y se fundamenta en un modelo exclusivamente de ayuda mutua, sin servicios profesionales de ninguna naturaleza, que no se realizan internamientos ni hospitalizaciones, en el que nadie acude en contra de su voluntad; tampoco se organizan ni realizan retiros espirituales o colectas, no se reciben donaciones ni despensas. La ayuda de AA es completamente voluntaria, sin costo alguno y bajo estrictos principios de anonimato, respeto y libertad individual. La única misión es ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad mediante el apoyo mutuo y el uso de programa de recuperación de los doce pasos”.

Por su parte, el doctor Ángel Prado García, Vicepresidente de Alcohólicos Anónimos en México y custodio clase A, consideró que “90 años de amor y servicios no es una frase vacía. Es la esencia de lo que somos. El amor que nos une, que nos enseña a no juzgar, escuchar y acompañar. Y el servicio, que nos recuerda que sólo dando es como realmente recibimos. Que el extender la mano a otro alcohólico, no sólo ayudamos a salvar su vida, también reafirmamos la nuestra”, sostuvo antes de agregar que México no es ajeno a esta historia, nuestra nación ha sido testigo de la fuerza transformadora de A.A. durante décadas. “En cada grupo, en cada junta, en cada testimonio, hay un eco de valentía y humildad, hay un mensaje claro: la recuperación es posible”, aseveró.

De igual manera, la maestra Irma Hernández Berber, custodia clase A, mencionó acerca del lanzamiento de la primera aplicación móvil por parte de AA, que ésta es una herramienta pensada para favorecer y agilizar la trasmisión del mensaje a más personas y ayudar a quienes buscan apoyo por el alcoholismo.