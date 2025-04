Alcalde anima a turistas a no privarse de viajes en helicóptero

• El alcalde de Nueva York asegura que ese tipo de vuelos no esenciales ayudan al “ecosistema de desarrollo económico” de la ciudad

Estados Unidos.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo este viernes que los turistas que quieran ver la Gran Manzana desde las alturas no deberían privarse de hacer un vuelo en helicóptero, horas después de que cinco turistas españoles y el piloto perdieran la vida cuando su helicóptero se estrelló en las aguas del río Hudson.

“Si los turistas desean ver la ciudad desde arriba, pueden ir a lugares como el rascacielos Vanderbilt, que ofrece una vista panorámica de la ciudad, sin necesidad de usar ningún medio de transporte, o si prefieren usar un helicóptero, deberían hacerlo”, dijo el alcalde.

Además comparó el trágico accidente de ayer -en el que murieron tres adultos y tres menores- con un accidente de tráfico: “El otro día sufrimos un accidente de tráfico devastador con un vehículo y otro conductor y no por eso no voy a recomendar a la gente que no cruce la calle por un accidente así”, anotó.

La ciudad se resiste a imponer restricciones inmediatas de vuelos de helicópteros no esenciales, ya que el político demócrata dijo que esperará al informe de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) sobre el accidente para tomar medidas.

El alcalde dijo que aún no ha hablado con los familiares de la familia española que falleció ayer -conformada por los ejecutivos de Siemens Agustín Escobar y su esposa Mercè Camprubí, más sus hijos de 4, 5 y 11 años- y que la ciudad ayudará en todo lo que pueda para facilitar la repatriación de los cadáveres.

