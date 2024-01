Advierte Monreal guerra sucia digital en las campañas

Al no existir una regulación estricta en redes sociales, el senador de Morena, Ricardo Monreal advirtió que habrá guerra sucia digital durante las campañas electorales, en las que incluso se utilizará inteligencia artificial para alterar contenidos.

“La verdad es que, como no hay una regulación estricta en redes y es muy endeble y demasiado frágil la legislación; se da pie a ese tipo de incluso fakes news o deep news, inventando las voces o alterando el contenido de conversaciones, que se van a nutrir con inteligencia artificial en la próxima campaña; y no está regulado por la ley”, declaró el senador.

Reconoció que actualmente existe guerra sucia para todos los candidatos presidenciales, “basta ver las redes y no es para una sola candidata, también atacan mucho a Claudia, mucho al presidente, también a Xóchitl, también a Álvarez Máynez”.

Lamentó la guerra sucia al señalar que “lo deseable es que no hubiese, pero sí la habido”.

No obstante; dijo que en el equipo de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum están tranquilos, “ayer que registramos a Claudia Sheinbaum como candidata y que se votó; la vi improvisando, muy aplicada, estudiando, preparándose como una mujer seria y de talento”.

Señaló que él no descalificará a ningún candidato, por lo que es mejor destacar las virtudes.

“Yo prefiero destacar las virtudes de las personas y no meterme a descalificar probables debilidades. No soy yo quien debe de subrayarlas; entonces respeto a todos: respeto a Xóchitl, fue compañera senadora, respeto a Máynez, Álvarez Máynez es compañero mío, somos paisanos de Zacatecas, y le deseo suerte. No tengo ningún comentario negativo y sé que lo que están haciendo es su mejor esfuerzo por atraer simpatías y por salir bien en el proceso electoral”, declaró Monreal Ávila.

Con información de 24 Horas

Foto: Claroscuro