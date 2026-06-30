ZooMAT activa filtros por influenza en aves silvestres

– Los casos fueron detectados en dos aves silvestres de El Zapotal; visitantes verán filtros y áreas restringidas –

Con el objetivo de informar de manera puntual, transparente y basada en evidencia científica, el ZooMAT Centro de conservación realizó una rueda de prensa para dar a conocer a detalle la situación derivada de la detección oportuna de casos de influenza aviar en dos aves silvestres localizadas en la Reserva Ecológica El Zapotal.

Esta acción responde al compromiso de la institución de brindar información precisa a la ciudadanía y evitar la desinformación que, por desconocimiento del tema, puede provocar una percepción de riesgo desproporcionada en la población.

Como parte de los protocolos permanentes de vigilancia sanitaria implementados en el ZooMAT, las dos aves fueron analizadas, y de manera preliminar las pruebas de laboratorio realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) arrojaron resultados compatibles con influenza aviar de la cepa H7. No obstante, la autoridad sanitaria federal continuará realizando estudios y análisis complementarios para confirmar el diagnóstico.

Es importante señalar que la influenza aviar es una enfermedad que se transmite de ave a ave y que, en este contexto, no representa un riesgo para la población humana. La presencia de estos casos está asociada al periodo de migración de aves silvestres, durante el cual algunas especies pueden actuar como portadoras del virus.

En apego a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, el ZooMAT activó de manera inmediata los protocolos de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control sanitario, con el objetivo de proteger tanto a la fauna silvestre como a la población zoológica bajo su resguardo.

La detección oportuna de estos casos es resultado de los estrictos mecanismos de monitoreo y atención sanitaria que se aplican de forma permanente, permitiendo actuar de manera preventiva, responsable y coordinada mientras continúan las investigaciones de la autoridad competente.

Durante este periodo, los visitantes podrán encontrar medidas adicionales de bioseguridad a lo largo de su recorrido, así como algunos espacios con acceso restringido de manera temporal, acciones que forman parte de las medidas preventivas implementadas para salvaguardar la salud de la fauna.

Solicitamos atentamente la colaboración de los visitantes para atender las indicaciones del personal del zoológico, ya que su participación contribuye al fortalecimiento de las acciones de prevención y protección de las especies.

El ZooMAT mantiene una estrecha coordinación con Senasica y continuará informando oportunamente cualquier actualización que emitan las autoridades sanitarias.

Con estas acciones, el ZooMAT refrenda su compromiso con el bienestar animal, la conservación de la fauna silvestre y el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna sobre temas de interés público.