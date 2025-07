“Ya regresamos”: HBO Max celebra estar de vuelta como plataforma

• HBO Max se mantiene como la plataforma global de streaming de Warner Bros. Discovery, con películas, series, caricaturas, documentales y deportes

Estados Unidos.- HBO Max regresó como plataforma, en sustitución de Max.

HBO Max se mantiene así como la plataforma global de streaming líder de Warner Bros. Discovery, que ofrece películas, series, caricaturas, documentales y deportes en vivo.

Está disponible en 77 países y entre sus títulos más destacados se encuentran: Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones y La Casa del Dragón, The Last of Us, entre otros.

En 2020 surgió HBO Max como plataforma de streaming con los contenidos de Warner Bros., si bien el canal HBO ya contaba con los servicios Now y Go.

Para 2022, Warner Media se fusionó con Discovery y la plataforma fue renombrada simplemente como Max.

Pero en mayo de este 2025 se anunció el regreso de HBO Max, lo que generó reacciones mayormente de humor en redes sociales.

La plataforma de streaming también ha presentado cambios en su paleta de color, al pasar del negro con gris al morado con azul, azul con blanco y finalmente gris con blanco.

Foto: Especial